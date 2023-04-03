Суд засудив викрадача Вербицького і Луценка до 5 років позбавлення волі і звільнив від покарання через закінчення строку давності

Шевченківський районний суд Києва ухвалив вирок Олександру Медвідю - визнав винним у незаконному викраденні Юрія Вербицького та Ігоря Луценка, призначив покарання 5 років позбавлення волі, і одразу ж звільнив від відбування покарання через спливання строку давності, повідомляє "Адвокатська дорадча група", об'єднання адвокатів, які представляють інтереси потерпілих у справах Майдану.

"Щойно Шевченківський суд виніс вирок Олександру Медвідю. Головуюча Лідія Щебуняєва визнала Медвідя винним у ч. 2 ст. 146 ККУ (незаконне викрадення Юрія Вербицького і Ігоря Луценка, вчинене за попередньо змовою групою осіб). Суд призначив засудженому покарання - 5 років позбавлення волі. Такий вирок сьогодні 3.04.23 оголосила суддя Лідія Щебуняєва", - йдеться в повідомленні групи на офіційній сторінці у фейсбуці у понеділок.

Як зазначається в повідомленні, "Щебуняєва змінила кваліфікацію злочину, який Медвідю інкримінувала прокуратура - замість ч. 3 ст. 146 у вироку ч. 2 ст. 146 Кримінального Кодексу. Це означає, що Суд не побачив тяжких наслідків викрадення - заподіяння фізичного болю потерпілим і смерть Юрія Вербицького".

Як наголошують адвокати, прямим наслідком зміни обвинувачення судом стало звільнення Медвідя від відбування призначеного покарання у зв'язку із сплином строку давності для притягнення до відповідальності за ч. 2 ст. 146 (злочин середньої тяжкості) замість інкримінованого прокуратурою ч. 3 ст. 146 (тяжкий злочин).

Повідомляється, що адвокат Оксана Михалевич (представник потерпілої - доньки Юрія Вербицького) має намір оскаржити цей вирок.

Також суд частково задовольнив цивільний позов Ігоря Луценка і призначив стягнути 200 тис. грн моральної шкоди і близько 50 тис. грн матеріальної шкоди та судових витрат.

Цивільний позов брата Юрія - Сергія Вербицького суд залишив без розгляду у зв'язку зі смертю Сергія Вербицького.

Ігоря Луценка та Юрія Вербицького викрали з Олександрівської лікарні в Києві близько 4 ранку 21 січня 2014 року. Вивезли за місто і катували протягом багатьох годин. Після тортур їх вивезли і кинули в різних місцях у лісі. Луценко врятувався. Вербицький загинув. 22 січня його тіло знайшли в лісі за 500 метрів від дороги Гнідин - Петрівське.