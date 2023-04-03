Події

06:59 03.04.2023

ЗСУ відбили понад 70 атак на чотирьох напрямках Донецької та Луганської області

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ЗСУ відбили понад 70 атак на чотирьох напрямках Донецької та Луганської області

Збройні сили України відбили понад 70 атак на чотирьох напрямках Донецької та Луганської області, повідомляє Генеральний штаб.

"Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках – було відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка", - йдеться у повідомленні.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація без істотних змін.

Протягом доби противник обстріляв Волфін, Басівку, Рясне та Мезенівку Сумської області, а також Ветеринарне, Гатище, Великий Бурлук та Колодязне Харківської області.

На Куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Кам'янка, Петро-Іванівка, Дворічна, Кутьківка, Західне, Масютівка та Крохмальне Харківської області та Новоселівське у Луганській області.

На Лиманському напрямі протягом доби супротивник вів безуспішні наступальні дії в районах Білогорівки та Верхньокам'янського. Артилерійські обстріли зазнали Невського та Білогорівку Луганської області та Торського, Спірного та Роздолівки – Донецької.

На бахмутському напрямку ворог не перестає штурмувати Бахмут, намагається взяти його під повний контроль. Українська оборона відбила понад 20 ворожих атак. Також захисники відбили атаки окупантів у районі населеного пункту Іванівське. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Костянтинівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Годинник Яр, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Авдіївки, Первомайського та Мар'їнки, успіху не мав. Минулої доби, лише поблизу Мар'їнки та Авдіївки українські бійці відбили понад 15 ворожих атак. Крім того, загарбники обстріляли Орлівку, Тоненьке, Північне, Нетайлове, Красногорівку та Георгіївку Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Перемога, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Времівка та Ненудне.

На Запорізькому та Херсонському напрямах противник активних дій не проводив, удосконалював оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріл понад 30 населених пунктів, що не відволікало лінії бойового зіткнення. Серед них – Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоандріївка, Кам'янське, Запорізької області, а також Золота Балка, Томарине, Козацьке, Іванівка, Зеленівка, Камишани, Білозерка та Херсон.

Теги: #генштаб #україна #зведення

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