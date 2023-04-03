Глава МЗС КНР закликав Японію не допомагати США у їхніх спробах стримати розвиток виробництва мікросхем у Китаї

Глава МЗС КНР Цінь Ган заявив своєму японському колегі Йосімасі Хаясі, що Токіо не варто підтримувати політику США, спрямовану на створення перешкод для виробництва мікросхем у Китаї.

"У минулому США без роздумів стримували розвиток напівпровідникової галузі в Японії, а тепер вони повторюють ту ж стару тактику з Китаєм. Не роби з іншими так, як не хочеш, щоб чинили з тобою", - цитує Bloomberg заяву МЗС КНР за підсумками переговорів. Гана з Хаясі в Пекіні.

Міністр закордонних справ Китаю попередив, що обмеження у сфері технологій лише посилять прагнення Пекіна добиватися самозабезпечення у технологічному плані.

Візит Хаясі до Пекіна став першою подібною поїздкою глави МЗС Японії до Китаю більш ніж за три роки.

Раніше цього тижня стало відомо, що японський уряд вирішив посилити контроль за експортом апаратури для виробництва мікросхем. Загалом у списку такої продукції 23 товари, у тому числі для літографії – сукупності технологічних операцій для виготовлення напівпровідникових приладів та мікросхем. Очікується, що новий режим експортного контролю набуде чинності у липні.

7 жовтня 2022 року Мінторг США заборонив продаж Китаю найсучасніших чіпів, а також обладнання, комплектуючих та програмного забезпечення для їх виробництва, причому особливу увагу приділили технологіям, пов'язаним із штучним інтелектом та з потенційним військовим застосуванням.

Японська Tokyo Electron Ltd і нідерландська ASML Holding є двома найважливішими постачальниками продукції, які потрібні США для ефективного застосування санкцій проти Китаю. На думку аналітиків, з урахуванням цих компаній, а також обмежень на відповідні постачання від американських компаній Applied Materials, Inc., Lam Research Corporation та KLA Corporation, китайським фірмам буде дуже важко виробляти найсучасніші мікросхеми.

Агентство "Кіодо" зазначало, що Нідерланди погодилися приєднатися до заходів США. Однак влада ні Японії, ні Нідерландів не згадувала Китай у контексті посилення правил експорту.