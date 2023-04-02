Єрмак: кількість загиблих унаслідок обстрілу Костянтинівки окупантами зросла до 6, поранених - до 8

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що кількість загиблих унаслідок обстрілу Костянтинівки окупантами зросла до 6, поранених - до 8.

"Пошкоджено 16 багатоквартирних будинків, 8 приватних будинків, дитячий дошкільний заклад, будівлю Костянтинівської державної податкової інспекції, газові труби, 3 автомобілі", - написав Єрмак у телеграмі в неділю.

Він зазначив, унаслідок обстрілу поранено 8 осіб, вони дістали осколкових поранень. Усім надається медична допомога. Підтверджено загибель 6 осіб.

"Ворог завдав 2 удари (С-300) і здійснив 4 залпи (РСЗВ "Ураган")", - зазначив глава ОП.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що російські окупанти в неділю вранці обстріляли центр Костянтинівки, внаслідок чого в місті загинули 3 людей, ще 6 дістали поранень.