Події

13:30 02.04.2023

Єрмак: кількість загиблих унаслідок обстрілу Костянтинівки окупантами зросла до 6, поранених - до 8

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Глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що кількість загиблих унаслідок обстрілу Костянтинівки окупантами зросла до 6, поранених - до 8.

"Пошкоджено 16 багатоквартирних будинків, 8 приватних будинків, дитячий дошкільний заклад, будівлю Костянтинівської державної податкової інспекції, газові труби, 3 автомобілі", - написав Єрмак у телеграмі в неділю.

Він зазначив, унаслідок обстрілу поранено 8 осіб, вони дістали осколкових поранень. Усім надається медична допомога. Підтверджено загибель 6 осіб.

"Ворог завдав 2 удари (С-300) і здійснив 4 залпи (РСЗВ "Ураган")", - зазначив глава ОП.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що російські окупанти в неділю вранці обстріляли центр Костянтинівки, внаслідок чого в місті загинули 3 людей, ще 6 дістали поранень.

Теги: #обстріл #костянтинівка

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