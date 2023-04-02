Російські окупанти обстріляли Костянтинівку, троє людей загинули, шестеро поранені - голова ОВА

Російські окупанти в неділю вранці обстріляли центр Костянтинівки, унаслідок чого в місті загинули 3 людини, ще 6 дістали поранень, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Щонайменше троє людей загинули, шестеро поранені під час обстрілу в Костянтинівці. Росіяни обстріляли центральну частину міста сьогодні вранці. Численних пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні житлові будинки", - написав Кириленко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що наразі постраждалим надається необхідна допомога. На місці працюють рятувальники та поліція.

"Інформація про масштаби руйнувань і кількість постраждалих оновлюватиметься в міру надходження", - підсумував глава ОВА.