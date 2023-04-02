Події

12:43 02.04.2023

Російські окупанти обстріляли Костянтинівку, троє людей загинули, шестеро поранені - голова ОВА

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Російські окупанти в неділю вранці обстріляли центр Костянтинівки, унаслідок чого в місті загинули 3 людини, ще 6 дістали поранень, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Щонайменше троє людей загинули, шестеро поранені під час обстрілу в Костянтинівці. Росіяни обстріляли центральну частину міста сьогодні вранці. Численних пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні житлові будинки", - написав Кириленко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що наразі постраждалим надається необхідна допомога. На місці працюють рятувальники та поліція.

"Інформація про масштаби руйнувань і кількість постраждалих оновлюватиметься в міру надходження", - підсумував глава ОВА.

Теги: #обстріл #донецька_область

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