Події

12:40 02.04.2023

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 5 російських кораблів, з них 2 ракетоносії, загальний залп до 12 ракет

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У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 5 російських кораблів, з них 2 ракетоносії, загальний залп до 12 ракет

У Чорному морі станом на неділю перебуває 5 російських кораблів, з них 2 носії ракет "Калібр", загальний залп до 12 ракет, повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 5 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 12 ракет", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що в Азовському морі перебуває 1 ворожий корабель.

"У Середземному морі до 7 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 20 ракет", - наголошують у ВМС ЗСУ.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: в Азовське море - 6 суден, з них 1 судно продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - підсумували у ВМС.

Теги: #чорне_море #кораблі #калібр

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