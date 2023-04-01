Події

19:25 01.04.2023

Суд продовжив засідання щодо обрання запобіжного заходу митрополиту УПЦ (МП) Павлу

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Суд продовжив засідання щодо обрання запобіжного заходу митрополиту УПЦ (МП) Павлу

Шевченківський районний суд Києва у суботу ввечері продовжив засідання щодо обрання запобіжного заходу митрополиту УПЦ (МП), настоятелю Києво-Печерської лаври Павлу (Петру Лебедю).

Раніше в суботу Лебедю повідомлено про підозру за ч.1 ст.161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань) та ч.1 ст.436-2 (виправдання, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). За місцем проживання і тимчасового перебування фігуранта проводили слідчі дії.

На засіданні в суботу прокурор клопотав про обрання запобіжного заходу Лебедю у вигляді цілодобового домашнього арешту.

 

 

Теги: #суд #митрополит #продовження

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