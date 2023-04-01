Російські окупанти наростили присутність у Чорному морі, в угрупованні три ракетоносії - ОК "Південь"

Російські окупанти наростили присутність в акваторії Чорного моря, повідомляє Оперативне командування "Південь" у суботу, 1 квітня.

"Корабельне угруповання складається з 12 кораблів, серед яких уже 3 ракетоносії: 2 надводних і 1 підводний. Сумарний залп "Калібрів" може сягати 20", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

Таким чином, наголошують у командуванні, рівень загрози ракетного удару надзвичайно високий.