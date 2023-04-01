Події

19:03 01.04.2023

Російські окупанти наростили присутність у Чорному морі, в угрупованні три ракетоносії - ОК "Південь"

1 хв читати

Російські окупанти наростили присутність в акваторії Чорного моря, повідомляє Оперативне командування "Південь" у суботу, 1 квітня.

"Корабельне угруповання складається з 12 кораблів, серед яких уже 3 ракетоносії: 2 надводних і 1 підводний. Сумарний залп "Калібрів" може сягати 20", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

Таким чином, наголошують у командуванні, рівень загрози ракетного удару надзвичайно високий.

 

Теги: #чорне_море #ок_південь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:39 01.04.2023
Окупанти утримують у Чорному морі 2 носії "Калібрів" - ВМС ЗСУ

Окупанти утримують у Чорному морі 2 носії "Калібрів" - ВМС ЗСУ

13:34 29.03.2023
Окупанти третій день тримають у Чорному морі 1 носій "Калібрів" - ВМС ЗСУ

Окупанти третій день тримають у Чорному морі 1 носій "Калібрів" - ВМС ЗСУ

17:15 27.03.2023
У Чорному морі один носій "Калібрів" - ВМС ЗСУ

У Чорному морі один носій "Калібрів" - ВМС ЗСУ

12:07 25.03.2023
Окупанти скоротили угруповання носіїв "Калібрів" у Чорному морі до двох - ОК "Південь"

Окупанти скоротили угруповання носіїв "Калібрів" у Чорному морі до двох - ОК "Південь"

14:54 23.03.2023
Окупанти збільшили угруповання носіїв "Калібрів" у Чорному морі до чотирьох - ОК "Південь"

Окупанти збільшили угруповання носіїв "Калібрів" у Чорному морі до чотирьох - ОК "Південь"

10:18 23.03.2023
Окупанти вивели три носії "Калібрів" у Чорне море на чергування - ВМС ЗСУ

Окупанти вивели три носії "Калібрів" у Чорне море на чергування - ВМС ЗСУ

17:41 21.03.2023
У Чорному морі другий день поспіль на чергуванні немає російських носіїв "Калібрів" - ВМС ЗСУ

У Чорному морі другий день поспіль на чергуванні немає російських носіїв "Калібрів" - ВМС ЗСУ

14:07 17.03.2023
Окупанти тримають у Чорному морі на чергуванні чотири носії "Калібрів" - ВМС ЗСУ

Окупанти тримають у Чорному морі на чергуванні чотири носії "Калібрів" - ВМС ЗСУ

15:29 15.03.2023
Влада США допускає, що їй не вдасться дістати уламки безпілотника, який упав у Чорне море

Влада США допускає, що їй не вдасться дістати уламки безпілотника, який упав у Чорне море

09:30 15.03.2023
Інцидент над Чорним морем не призведе до ескалації прямого конфлікту між Росією і США - ISW

Інцидент над Чорним морем не призведе до ескалації прямого конфлікту між Росією і США - ISW

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Головування Росії в Радбезі ООН доводить повне банкрутство міжнародних інституцій

Жоден із тих, хто допомагає терористам, не уникне відповідальності

Кулеба: Головування РФ у Радбезі ООН - це ляпас для міжнародної спільноти

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Ради Федерації, Мінфіну РФ і ФСБ, а також 275 фізосіб, включно з Богуслаєвим

Україна закупить у Польщі 100 БТР Rosomak - прем'єр Моравецький

ОСТАННЄ

Шмигаль у відповідь на петицію із закликом не забороняти УПЦ (МП) доручив Держетнополітики опрацювати порушені в ній питання

Головування Росії в Радбезі ООН доводить повне банкрутство міжнародних інституцій

Жоден із тих, хто допомагає терористам, не уникне відповідальності

Чистий продаж НБУ цього тижня знизився до $343,2 млн

Ердоган ухвалив рішення парламенту Туреччини ратифікувати членство Фінляндії в НАТО

Суд продовжив засідання щодо обрання запобіжного заходу митрополиту УПЦ (МП) Павлу

Протягом доби ворог завдав 2 ракетних і 25 авіаційних ударів

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області загарбники обмежують пересування громадян України, які не отримали російських паспортів

В основних пунктах пропуску на кордоні з Польщею спостерігається накопичення пасажирського транспорту на в'їзд в Україну

Суд погодив примусовий привід настоятеля Києво-Печерської лаври Павла, засідання продовжиться сьогодні - УПЦ (МП)

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА