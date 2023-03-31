ТЧХУ познайомить киян і гостей столиці з правилами поведінки з вибухонебезпечними предметами

У Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) познайомить мешканців і гостей Києва з правилами поведінки з вибухонебезпечними предметами.

"У Києві 4 квітня 2023 року в Парку Шевченка відбудеться захід "Твої знання – твоя безпека", присвячений Міжнародному дню просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги у розмінуванні", - повідомило ТЧХУ на своїй сторінці у фейсбуці в п'ятницю.

У ТЧХУ наголосили, що нині, коли третина території України замінована, а тисячі боєприпасів залишаються нездетонованими після російських артилерійських або ракетних обстрілів, "ми маємо поширювати інформацію про загрозу вибухонебезпечних предметів".

Подія розрахована, як на дорослих, так і на дітей. У програмі - інформаційні сесії з тематики мінної небезпеки та інтерактиви для наймолодших учасників.

Як відомо, у грудні 2005 року Генеральна асамблея ООН оголосила 4 квітня Міжнародним днем просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності, пов'язаній із розмінуванням. Цей день відзначають щорічно.