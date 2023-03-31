Події

20:27 31.03.2023

ТЧХУ познайомить киян і гостей столиці з правилами поведінки з вибухонебезпечними предметами

1 хв читати
ТЧХУ познайомить киян і гостей столиці з правилами поведінки з вибухонебезпечними предметами

У Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) познайомить мешканців і гостей Києва з правилами поведінки з вибухонебезпечними предметами.

"У Києві 4 квітня 2023 року в Парку Шевченка відбудеться захід "Твої знання – твоя безпека", присвячений Міжнародному дню просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги у розмінуванні", - повідомило ТЧХУ на своїй сторінці у фейсбуці в п'ятницю.

У ТЧХУ наголосили, що нині, коли третина території України замінована, а тисячі боєприпасів залишаються нездетонованими після російських артилерійських або ракетних обстрілів, "ми маємо поширювати інформацію про загрозу вибухонебезпечних предметів".

Подія розрахована, як на дорослих, так і на дітей. У програмі - інформаційні сесії з тематики мінної небезпеки та інтерактиви для наймолодших учасників.

Як відомо, у грудні 2005 року Генеральна асамблея ООН оголосила 4 квітня Міжнародним днем просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності, пов'язаній із розмінуванням. Цей день відзначають щорічно.

 

 

 

Теги: #тренінг #розмінування #тчху

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:49 30.03.2023
Представники Британського Червоного Хреста ознайомилися з роботою ТЧХУ

Представники Британського Червоного Хреста ознайомилися з роботою ТЧХУ

07:29 28.03.2023
Україна має намір створити держструктуру для координації розмінування

Україна має намір створити держструктуру для координації розмінування

11:15 27.03.2023
Білопільська громада, яка постраждала від обстрілів окупантів, отримала допомогу ТЧХУ

Білопільська громада, яка постраждала від обстрілів окупантів, отримала допомогу ТЧХУ

19:29 26.03.2023
В Україну найближчим часом надійдуть ще шість спеціальних машин для розмінування

В Україну найближчим часом надійдуть ще шість спеціальних машин для розмінування

21:39 23.03.2023
Приємно, коли очищені від мін поля Херсонщини знову обробляються - Зеленський

Приємно, коли очищені від мін поля Херсонщини знову обробляються - Зеленський

14:21 22.03.2023
Перший автомобіль мобільних медбригад ТЧХУ розпочав роботу на Одещині

Перший автомобіль мобільних медбригад ТЧХУ розпочав роботу на Одещині

13:32 21.03.2023
Гуманітарна криза в Україні є викликом для міжнародної спільноти - Доценко

Гуманітарна криза в Україні є викликом для міжнародної спільноти - Доценко

07:37 20.03.2023
В Естонії пройшли тренувальний курс 600 українських військових

В Естонії пройшли тренувальний курс 600 українських військових

07:21 20.03.2023
В Італії пройшли курс навчання на Samp-T 20 українських військових

В Італії пройшли курс навчання на Samp-T 20 українських військових

03:14 19.03.2023
Херсонщина отримала два комплекси розмінування виробництва Хорватії

Херсонщина отримала два комплекси розмінування виробництва Хорватії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Бучі від російської агресії постраждали 89 українських дітей - Зеленська

Учасники Бучанського саміту підтримують ідею покарання за злочини Росії проти України

Розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі свідчитиме про невдалу зустріч Путіна з лідером КНР

Глава МЗС: Я не скажу вам рік, коли Україна стане повноправним членом ЄС, але це станеться набагато швидше, ніж багато хто очікує

49 народних депутатів звернулися до КС щодо Угоди між Україною та РФ стосовно Чорноморського флоту, просять визнати її неконституційною

ОСТАННЄ

США приєднуються до інших країн та організацій по всьому світу для того, щоб домагатися справедливості для українців - Блінкен

Росіяни двічі за день обстріляли Марганецьку громаду: били з важкої артилерії та БПЛА

У Бучі від російської агресії постраждали 89 українських дітей - Зеленська

Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, застосовуючи штурмові групи "вагнерівців" і бронетехніку - Тарнавський

Генпрокурор Литви: 90 українських біженців визнано потерпілими від російської агресії

Учасники Бучанського саміту підтримують ідею покарання за злочини Росії проти України

За 8 місяців роботи "зернового коридору" через нього відправлено 26,3 млн тонн української агропродукції - Мінагрополітики

Прокурор МКС закликає РФ повернути депортованих українських дітей

Розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі свідчитиме про невдалу зустріч Путіна з лідером КНР

Україні важливо ратифікувати Римський статут - єврокомісар з питань юстиції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА