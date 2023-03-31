Прокурор МКС закликає РФ повернути депортованих українських дітей

Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан закликає РФ надати інформацію і повернути депортованих українських дітей.

"Пропоную РФ надавати будь-яку інформацію нам... Якщо все це робиться заради дітей, то, можливо, дозвольте повернути дітей в Україну... якнайшвидше. Прямо в Україну або через третю країну, але дайте дітям повернутися додому", - сказав він, виступаючи онлайн на другій міжнародній конференції United for justice в Бучі в п'ятницю.

За його словами, для цього може бути використано Конвенцію з прав дитини або інші юридичні механізми, "щоб права дітей насправді були забезпечені".

Прокурор МКС зазначив, що розслідування, яке проводиться, триватиме в повній співпраці з Офісом генпрокурора.

"Ми будемо продовжувати з повною самовідданістю, чесністю і повною незалежністю, щоб отримати правду", - додав Хан.