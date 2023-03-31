Події

20:07 31.03.2023

Прокурор МКС закликає РФ повернути депортованих українських дітей

1 хв читати
Прокурор МКС закликає РФ повернути депортованих українських дітей

Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан закликає РФ надати інформацію і повернути депортованих українських дітей.

"Пропоную РФ надавати будь-яку інформацію нам... Якщо все це робиться заради дітей, то, можливо, дозвольте повернути дітей в Україну... якнайшвидше. Прямо в Україну або через третю країну, але дайте дітям повернутися додому", - сказав він, виступаючи онлайн на другій міжнародній конференції United for justice в Бучі в п'ятницю.

За його словами, для цього може бути використано Конвенцію з прав дитини або інші юридичні механізми, "щоб права дітей насправді були забезпечені".

Прокурор МКС зазначив, що розслідування, яке проводиться, триватиме в повній співпраці з Офісом генпрокурора.

"Ми будемо продовжувати з повною самовідданістю, чесністю і повною незалежністю, щоб отримати правду", - додав Хан.

Теги: #мкс #діти #депортація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:44 30.03.2023
45 держав-учасниць ОБСЄ активували "Московський механізм" для розслідування депортації Росією українських дітей

45 держав-учасниць ОБСЄ активували "Московський механізм" для розслідування депортації Росією українських дітей

14:30 30.03.2023
В Авдіївці наступного тижня планують примусово евакуювати дітей, які залишилися, - начальник військової адміністрації

В Авдіївці наступного тижня планують примусово евакуювати дітей, які залишилися, - начальник військової адміністрації

08:47 30.03.2023
У результаті агресії РФ в Україні загинуло 466 дітей, 943 поранено

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 466 дітей, 943 поранено

01:37 30.03.2023
Фахівці NASA у четвер скоригують орбіту МКС за допомогою корабля Cygnus

Фахівці NASA у четвер скоригують орбіту МКС за допомогою корабля Cygnus

12:39 29.03.2023
Російські спецслужби залучають дітей до псевдомінування в Україні - СБУ

Російські спецслужби залучають дітей до псевдомінування в Україні - СБУ

19:16 28.03.2023
Мінреінтеграції: Незаконно депортованими вважаються 19 514 українських дітей, збір даних триває

Мінреінтеграції: Незаконно депортованими вважаються 19 514 українських дітей, збір даних триває

11:21 28.03.2023
На тимчасово окупованих територіях і в Росії перебуває 4 390 українських статусних дітей - Верещук

На тимчасово окупованих територіях і в Росії перебуває 4 390 українських статусних дітей - Верещук

05:42 28.03.2023
Зеленська на зустрічі "ЮНІСЕФ: Молодь для України": Не хочу, щоб ви почувалися жертвами, ви – діти перемоги

Зеленська на зустрічі "ЮНІСЕФ: Молодь для України": Не хочу, щоб ви почувалися жертвами, ви – діти перемоги

12:49 27.03.2023
Єрмак закликав Орландо Блума сприяти поверненню в Україну вивезених до Росії дітей

Єрмак закликав Орландо Блума сприяти поверненню в Україну вивезених до Росії дітей

10:28 27.03.2023
Фонд Шостака запропонував розмістити незаконно депортованих українських сиріт у своїх готелях у Туреччині

Фонд Шостака запропонував розмістити незаконно депортованих українських сиріт у своїх готелях у Туреччині

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Учасники Бучанського саміту підтримують ідею покарання за злочини Росії проти України

Розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі свідчитиме про невдалу зустріч Путіна з лідером КНР

Глава МЗС: Я не скажу вам рік, коли Україна стане повноправним членом ЄС, але це станеться набагато швидше, ніж багато хто очікує

49 народних депутатів звернулися до КС щодо Угоди між Україною та РФ стосовно Чорноморського флоту, просять визнати її неконституційною

Глава МЗС України закликає Велику Британію відмовити у візах російським і білоруським гравцям, яким "Вімблдон" дозволив брати участь у турнірі

ОСТАННЄ

Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, застосовуючи штурмові групи "вагнерівців" і бронетехніку - Тарнавський

Генпрокурор Литви: 90 українських біженців визнано потерпілими від російської агресії

Учасники Бучанського саміту підтримують ідею покарання за злочини Росії проти України

За 8 місяців роботи "зернового коридору" через нього відправлено 26,3 млн тонн української агропродукції - Мінагрополітики

ТЧХУ познайомить киян і гостей столиці з правилами поведінки з вибухонебезпечними предметами

Розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі свідчитиме про невдалу зустріч Путіна з лідером КНР

Україні важливо ратифікувати Римський статут - єврокомісар з питань юстиції

У Запоріжжі російська ракета влучила на територію цвинтаря - міськрада

Генштаб ЗС України: Російські окупанти за добу завдали 5 ракетних і 12 авіаударів по території України, здійснили понад 20 обстрілів із РСЗВ

Держкіно все ще не підписало контракт із переможницею конкурсу на гендиректора "Довженко-Центру" Гончарук

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА