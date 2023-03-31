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18:58 31.03.2023

Глава МЗС: Я не скажу вам рік, коли Україна стане повноправним членом ЄС, але це станеться набагато швидше, ніж багато хто очікує

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Глава МЗС: Я не скажу вам рік, коли Україна стане повноправним членом ЄС, але це станеться набагато швидше, ніж багато хто очікує

(оновлена версія повідомлення від 30 березня під заголовком "Україна може стати членом ЄС через рік після початку передвступних переговорів - міністр Кулеба", прохання використовувати цю версію)

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба очікує, що Україна і ЄС розпочнуть передвступні переговори вже 2023 року, і впевнений, що Україна стане повноправним членом ЄС набагато швидше, ніж багато хто очікує.

"Наша мета - відкрити переговори про членство у 2023 році. Я не скажу вам рік, коли Україна стане повноправним членом ЄС, я скажу лише, що це станеться, і це станеться набагато швидше, ніж багато хто очікує. І третє - це станеться, якщо ЄС не придумає якісь штучні або нові умови, вимоги та процедури, щоб уповільнити цей процес", - сказав Кулеба під час виступу на заході від Chatham House.

За словами міністра, "Україна довела, що готова й робить свою домашню роботу набагато швидше, ніж будь-хто очікував".

Кулеба також додав, що 20 років ЄС говорив, що Україні необхідні реформи для отримання статусу-кандидата. "Тепер ми чуємо, що ЄС повинен реформувати себе для того, щоб Україна стала членом", - зазначив він.

Теги: #мзс #кулеба

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