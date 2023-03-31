ПВК "Вагнер" втратили значну кількість живої сили в Бахмуті - ISW

ПВК "Вагнера" і російська армія, імовірно, втратили значну кількість живої сили поблизу Бахмута, що буде ще більше стримувати наступ Росії на Бахмут, ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

ПВК "Вагнер" кинула переважну більшість своїх бійців для підтримки наступу на Бахмут, однак зазнала значних втрат у боях за місто.

Старший військовий радник місії Сполученого Королівства при ОБСЄ Єн Стабс повідомив, що після боїв біля Бахмута загинули або були поранені 30 тис. російських військових і "вагнерівців". Їм терміново потрібно поповнити свій особовий склад.

У ISW припускають, що ці втрати в живій силі продовжуватимуть стримувати російські наступальні операції як у районі Бахмута, так і на інших напрямках. Надалі значні втрати "Вагнера", ймовірно, загрожуватимуть їхній здатності зберегти свою впливову роль серед російських сил, що воюють в Україні.