В Авдіївці наступного тижня планують примусово евакуювати дітей, які залишилися, - начальник військової адміністрації

В Авдіївці (Донецька область) планують наступного тижня провести примусову евакуацію шістьох дітей, які залишилися в місті й яких батьки ховають від представників влади, волонтерів і поліцейських, повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації (МВА) Віталій Барабаш.

"Не йдеться про вилучення дітей у батьків: хоча б один із них має обов'язково їхати з дитиною. Ми дали їм час (минуло майже два тижні) - наступного тижня вже будемо силою вивозити. На жаль, діятимемо у такий спосіб. Не хотілося б до цього доходити, але якщо безвідповідальні батьки наражають своїх дітей на смертельну небезпеку, то вже нема про що говорити - треба просто брати і вивозити", - сказав він в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами начальника МВА, представники військової адміністрації, поліції та волонтери, які опікуються евакуацією, "намагалися дати людям шанс самим до цього прийти, щодня умовляючи кожну сім'ю".

"Справа ж іще в тому, що вони ховають дітей, тікаючи від нас. Ми їх знаходимо, домовляємося, що завтра їдемо. Здається, ось навіть змогли вмовити, вони вже й валізи пакують, а вранці "Білі янголи" (спецпідрозділ поліції Донбасу, який у найгарячіших точках допомагає розвозити харчові набори та евакуювати населення - ІФ-У) приїжджають забирати, а їх немає: вони за ніч змінили локацію", - уточнив Барабаш.

Водночас начальник МВА наголосив, що наразі у місті залишаються шестеро дітей, хоча ще три тижні тому їх було майже 50.

"Динаміка є. Але цих шестеро - це ніби якась магічна цифра: ця кількість залишається незмінною вже понад тиждень. Хоча загалом через день по дитині вивозимо. Також ми знаходимо тих дітей, які не були в наших списках. Це діти, яких ховали або завозили. Тобто вони (батьки - ІФ-У) показали себе на евакуації, поїхали, а через деякий час повернулися", - додав він.