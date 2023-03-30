Зеленський запросив австрійських депутатів відвідати Україну і побачити, "що несе Росія Україні та світу"

Президент України Володимир Зеленський запросив голову Національної ради Австрії та депутатів відвідати Україну.

"Запрошую вас, президенте Національної ради, депутатів, відвідати нашу державу, поспілкуватися з нашими людьми і на власні очі побачити, що таке Росія на сьогодні. Що вона несе Україні та світу", - сказав він у четвер, виступаючи за допомогою відеозв'язку перед депутатами австрійського парламенту.

За словами президента, він був радий "продуктивним зустрічам і з федеральним канцлером, і з федеральним президентом".

За словами Зеленського, "коли ми звертаємося за підтримкою, ми звертаємося за порятунком життів. Нам потрібні безпека, спокій, щастя у своєму домі".

Він нагадав про запропоновану Україною Формулу миру, зазначивши, що у відповідь від Росії "світ почув чергові порції брехні і чергові прояви зла".

"Я вдячний Австрії за те, що вашою відповіддю стала ще більша підтримка українського народу, міжнародного права", - сказав Зеленський.

"Кожен голос підтримки санкцій чи інших глобальних кроків позбавляє Росію можливості нарощувати її агресію. Підтримати наших людей наразі - означає зрозуміти, наскільки вагомим наразі є голос підтримки міжнародного права та України, коли відповідні питання виносяться на розгляд Генасамблеї ООН, європарламенту", - зазначив він.

За словами президента, "підтримати наших людей наразі - означає зрозуміти, наскільки важливим є не залишитися морально нейтральним до зла. Це не про геополітику, це про те, що люди завжди мають залишатися людьми, берегти людяність і цивілізованість".

"Вдячний кожному австрійцю, який взяв участь в акції "Сусід у біді". Ми це дуже цінуємо і я вдячний за підтримку нашої енергетики від російських терористичних ракетних ударів", - заявив Зеленський.