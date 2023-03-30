За минулу добу окупанти 45 разів обстріляли Херсонську область, одна людина загинула, одна - поранена

За минулу добу російські окупанти 45 разів обстріляли населені пункти Херсонської області, внаслідок чого 1 людина загинула, 1 - дістала поранення, повідомляє обласна військова адміністрація.

"За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 45 разів атакували мирні населені пункти Херсонщини. Випустили 216 снарядів із мінометів, РСЗВ, артилерії, танків, безпілотників та авіації", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в четвер уранці.