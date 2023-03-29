"ДТЕК" відновив електропостачання 222 тис. абонентів на Одещині під час негоди

Фахівці АТ "ДТЕК Одеські електромережі" під час негоди 28-29 березня відновили електропостачання майже 222 тис. родин у 174 населених пунктах Одеської області, повідомив енергохолдинг у телеграмі в середу ввечері.

"Світло повернули до 174 населених пунктів. Для цього було задіяно 78 бригад, а це 234 працівники та 85 одиниць техніки", - зазначили в компанії.

Загалом енергетики відремонтували 84 повітряні лінії, що дало змогу заживити 2251 трансформаторну підстанцію.

"Сильні пориви вітру можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Будьте обережними, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтеся до обірваних ліній електропередачі", - попередили в ДТЕК жителів Одеської області.

Як повідомлялося в середу вранці з посиланням на НЕК "Укренерго", несприятливі погодні умови в Україні призвели до суттєвих відключень у Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Сумській областях.