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15:28 29.03.2023

Резніков: Ми завершуємо формування контрударних корпусів, час і напрямок наших ударів визначить Генштаб

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Резніков: Ми завершуємо формування контрударних корпусів, час і напрямок наших ударів визначить Генштаб

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Україна завершує формування контрударних корпусів, на його думку, ударів може бути декілька, але їх час і напрямок визначить Генеральний штаб ЗСУ.

В інтерв'ю польському виданню Gazeta Wyborcza, відповідаючи на запитання, чи, як і раніше, він вірить, що Україна перейде в контрнаступ і навіть закінчить війну до кінця року, Резніков сказав: "Абсолютно нічого не змінилося. Я оптиміст за натурою, але також професійний юрист, тому я роблю свої судження не на основі бажаного, а на фактах".

"А факти такі: по-перше, ми тільки завершуємо формування контрударних корпусів. По-друге, наші партнери цілком усвідомлено підтримують ідею контрнаступу не лише на політичному, а й на військовому рівні. Генерали армії НАТО знають про наші плани і вважають, що їх реалізація реальна", - пояснив міністр.

Міністр також наголосив, що "війна йде на нашій землі, й наші військові знають усі нюанси та умови місцевості, знають, куди завдавати удару".

"Креативність українських військових дає змогу паралельно ефективно використовувати радянське і сучасне західне озброєння. Ми також знаємо модель операції і тактику росіян", - заявив міністр оборони.

Водночас додав, що зі свого боку окупанти не знають, чого очікувати від українських сил.

"На мій погляд, наших ударів буде декілька, але їх напрямок, інтенсивність і час визначатиме Генеральний штаб. Зараз весняна земля розкисне, колісна техніка не проїде. Ось чому ви маєте чекати. Мотивація до звільнення територій сильна", - пояснив він.

За словами Резнікова, росіяни бояться контрнаступу України і вже готують укріплення та лінії оборони, зокрема в Криму вже "сформували три кільця оборони півострова, будують укріплення на південних пляжах".

"Це означає, що вони розпорошують свої оборонні ресурси, їхнє суспільство бачить, що т. зв. спецоперація йде не за планом. Їхній бойовий дух падає, вони вже приймають поразку", - зазначив Резніков.

Теги: #війна #зсу #резніков

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