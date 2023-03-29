Пішохідний міст на Оболонський острів буде завершено вже цього року - Кличко

У Києві тривають роботи зі зведення пішохідного мосту та облаштування острова Оболонський, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Сподіваюся, нашим планам нічого не завадить, і вже цього року ми презентуємо киянам та гостям столиці ще одну перлину зеленого і гарного Києва", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що міська влада працює над розвитком великої рекреаційної зони, до якої входять і парк "Наталка", і набережна, і острів Оболонський, куди вестиме новий міст.

Серед іншого недалеко від парку буде зведено підземно-наземний паркінг, який зможе також бути використаний як укриття під час повітряної тривоги.

"На острові Оболонський територію облаштуємо зі збереженням флори і фауни. Також висадимо й нові дерева та кущі. Уже узгоджено дендроплан. Відвідувачів радуватимуть і декоративні яблуні, і рожева акація, і бузок, і газони, що квітнуть усе літо", - додав мер.