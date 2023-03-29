Події

13:56 29.03.2023

Пішохідний міст на Оболонський острів буде завершено вже цього року - Кличко

1 хв читати
Пішохідний міст на Оболонський острів буде завершено вже цього року - Кличко

У Києві тривають роботи зі зведення пішохідного мосту та облаштування острова Оболонський, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Сподіваюся, нашим планам нічого не завадить, і вже цього року ми презентуємо киянам та гостям столиці ще одну перлину зеленого і гарного Києва", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що міська влада працює над розвитком великої рекреаційної зони, до якої входять і парк "Наталка", і набережна, і острів Оболонський, куди вестиме новий міст.

Серед іншого недалеко від парку буде зведено підземно-наземний паркінг, який зможе також бути використаний як укриття під час повітряної тривоги.

"На острові Оболонський територію облаштуємо зі збереженням флори і фауни. Також висадимо й нові дерева та кущі. Уже узгоджено дендроплан. Відвідувачів радуватимуть і декоративні яблуні, і рожева акація, і бузок, і газони, що квітнуть усе літо", - додав мер.

Теги: #оболонь #кличко #київ #міст

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:10 29.03.2023
У Києві запроваджено аварійні відключення світла через негоду

У Києві запроваджено аварійні відключення світла через негоду

07:31 29.03.2023
Сніг у Києві чистять понад 370 одиниць спецтехніки та понад 500 працівників

Сніг у Києві чистять понад 370 одиниць спецтехніки та понад 500 працівників

12:09 28.03.2023
У пошкодженій уночі ударом дрона будівлі в Києві обвалилися 200 кв. м конструкцій - ДСНС

У пошкодженій уночі ударом дрона будівлі в Києві обвалилися 200 кв. м конструкцій - ДСНС

10:42 28.03.2023
Третя за місяць петиція із закликом переглянути заборону руху громадського транспорту під час повітряної тривоги в Києві набрала потрібну кількість голосів

Третя за місяць петиція із закликом переглянути заборону руху громадського транспорту під час повітряної тривоги в Києві набрала потрібну кількість голосів

07:18 28.03.2023
ППО знищила близько десяти БПЛА "Shahed" під час нічної атаки Києва, а пожежу у Святошинському районі в результаті падіння уламків ліквідували

ППО знищила близько десяти БПЛА "Shahed" під час нічної атаки Києва, а пожежу у Святошинському районі в результаті падіння уламків ліквідували

01:21 28.03.2023
ППО знищила всі ворожі БПЛА "Shahed" навколо Києва, у Святошинському районі зафіксовано падіння уламків

ППО знищила всі ворожі БПЛА "Shahed" навколо Києва, у Святошинському районі зафіксовано падіння уламків

19:15 27.03.2023
У Києві у вівторок пройде мокрий сніг, на дорогах можлива ожеледиця

У Києві у вівторок пройде мокрий сніг, на дорогах можлива ожеледиця

18:38 27.03.2023
У Кличка заявили, що продовжать боротьбу за збереження схилів Дніпра, попри рішення суду про забудову

У Кличка заявили, що продовжать боротьбу за збереження схилів Дніпра, попри рішення суду про забудову

22:28 24.03.2023
Віталій Кличко відвідав передові позиції у Бахмуті та Вугледарі та привіз захисникам дрони та ліки

Віталій Кличко відвідав передові позиції у Бахмуті та Вугледарі та привіз захисникам дрони та ліки

20:06 24.03.2023
Кличко привіз військовим медичні засоби, систему зв'язку Starlink, дрони й автомобіль

Кличко привіз військовим медичні засоби, систему зв'язку Starlink, дрони й автомобіль

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Резніков: Танки Leopard будуть використані в контрнаступі, думаю, у квітні-травні

Резніков: Наступ росіян іде повним ходом, оборона Бахмуту дає нам стабільність на всій лінії фронту

Києво-Печерська лавра буде музеєм, де відбуватимуться богослужіння, - Данілов

У Києві запроваджено аварійні відключення світла через негоду

Зеленський: Якщо Путін відчує, що ми слабкі, він тиснутиме

ОСТАННЄ

На озброєнні ЗСУ можуть з'явитися ударні БПЛА дальністю польоту понад 3 тис. км - Данілов

Уряд Німеччини запустив Платформу відновлення України

Залужний обговорив питання оборони з головнокомандувачем ЗС НАТО в Європі Каволі

У "Дії" стартувало опитування щодо відбору національного журі на "Євробачення-2023"

Мандрівник Бер Гріллз став британським амбасадором ініціативи United24 на підтримку України - Зеленський

Світовий банк готовий продовжувати стратегічне партнерство з відновлення, реформування та розвитку освіти в Україні

Резніков: Танки Leopard будуть використані в контрнаступі, думаю, у квітні-травні

Уряд України готує старт пілотних проєктів із комплексного відновлення населених пунктів на деокупованих територіях - Шмигаль

Резніков: Ми завершуємо формування контрударних корпусів, час і напрямок наших ударів визначить Генштаб

Резніков: Наступ росіян іде повним ходом, оборона Бахмуту дає нам стабільність на всій лінії фронту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА