Події

13:34 29.03.2023

Окупанти третій день тримають у Чорному морі 1 носій "Калібрів" - ВМС ЗСУ

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Окупанти третій день тримають у Чорному морі 1 носій "Калібрів" - ВМС ЗСУ

У Чорному морі на бойовому чергуванні станом на середу, 29 березня, перебувають чотири ворожі кораблі, із них один носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом у чотири ракети, повідомляють у телеграм-каналі Військово-Морських сил Збройних сил України.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, у Середземному - сім, із них три носії "Калібрів" загальним залпом до 20 ракет.

За минулу добу окупованою Керч-Єнікальською протокою пройшли в бік Азовського моря 13 суден, із них чотири йшли з Босфору, а в бік Чорного - також 13, із них два продовжили рух у напрямку Босфору.

Як повідомлялося, 20 березня окупанти прибрали всі носії "Калібрів" із чергування в акваторії Чорного моря, наступного дня їх також не було. 23 березня на чергування було виведено чотири ракетоносії, 24 березня їх у Чорному морі було три загальним залпом у 20 "Калібрів", 25 і 26 березня - два ракетоносії загальним залпом у вісім ракет.

Із 27 березня в акваторії Чорного моря на бойовому чергуванні залишається лише один носій "Калібрів".

"Калібр НК" - ракети, призначені для пусків із надводних кораблів російського Чорноморського флоту. Дальність ураження таких ракет - понад 2500 км по наземних цілях і понад 375 км по морських.

 

Теги: #чорне_море #вмс_зсу

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