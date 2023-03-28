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18:13 28.03.2023

Український народ прийме мир лише в тому разі, якщо він гарантує повне припинення російської агресії та виведення військ РФ, - глава МЗС

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Український народ прийме мир лише в тому разі, якщо він гарантує повне припинення російської агресії та виведення військ РФ, - глава МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світову спільноту долучитися до реалізації української Формули миру та знову наголосив, що Україна прийме мир лише в тому разі, якщо він гарантує повне виведення російських військ із території країни.

Виступаючи онлайн на Summit for Democracy 2023 у вівторок, Кулеба вибачився від імені президента України Володимира Зеленського, який не зміг приєднатися до саміту через те, що відвідує прифронтові райони країни.

"Хоча Росія прагне знищити Україну, її агресія стосується не лише України. РФ також прагне зруйнувати світовий порядок, що базується на міжнародному праві та Статуті ООН. Понад 9 років наші найкращі сини та доньки не лише боролися за майбутнє, а й захищали наші спільні демократичні цінності ціною свого життя. У цій боротьбі ми захищаємо весь демократичний світ", - сказав Кулеба в рамках панельної сесії "Справедливий і міцний мир в Україні".

Очільник МЗС наголосив, що жодна інша нація не хоче миру більше, ніж Україна, проте "мир за будь-яку ціну - це ілюзія". Міністр наголосив, що тільки всеосяжна справедливість зможе гарантувати довгостроковий мир.

"Хотів би наголосити, що український народ прийме мир лише в тому разі, якщо він гарантує повне припинення російської агресії, повне виведення російських військ із території України та відновлення територіальної цілісності нашої держави в міжнародно визнаних кордонах. Українська "мирна формула" містить усі ці справедливі умови закінчення війни", - заявив Кулеба.

Також він наголосив, що РФ має заплатити за всю завдану шкоду, зокрема, всі причетні до вбивств українців, не лише найвище військове керівництво Росії, повинні понести відповідальність. За словами міністра, Спецтрибунал за злочин агресії проти України має "відновити обличчя справедливості".

"Я хочу внести ясність, Росія має піти з кожного квадратного метра української території. Не повинно бути неправильного тлумачення того, що мається на увазі під "виведенням військ", - сказав міністр.

Теги: #мзс #кулеба

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