Франція подвоїть постачання 155-мм снарядів в Україну - Лекорню

Франція подвоїть кількість 155-мм снарядів, поставлених Україні, і "дуже скоро" поставить обіцяну систему ППО SAMP/T, заявив міністр Збройних сил Себастьян Лекорню в інтерв'ю Le Figaro.

"Париж поставить сухопутну техніку, необхідну для контрнаступу України: так, ми подвоюємо постачання 155-мм снарядів, щоб з кінця березня довести їх до 2000 на місяць", - сказав він.

155-мм снаряди використовуються, зокрема, у французьких гаубицях Caesar або німецькими Pzh 2000, і мають дальність до 40 кілометрів.

За словами Лекорню, Париж також "дуже скоро" поставить обіцяну Україні систему ППО SAMP/T, "вартістю в декілька сотень мільйонів євро".

Також він зазначив, що наразі опрацьовується питання "поповнення фонду підтримки України, якого хоче президентська більшість у Національних зборах".

Як пише видання, компанія Nexter, що виробляє 155-мм снаряди у Франції, планує у 2025 році виробляти 150 000 снарядів на рік, що втричі більше, ніж до початку війни. Президент Франції Еммануель Макрон має вперше зібрати оборонних виробників у Єлисейському палаці у вівторок для обговорення переходу до "воєнної економіки".