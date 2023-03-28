28 березня: Цей день в Україні та в світі
ДЕНЬ 398 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 398 RUSSIAN AGRESSION
28 березня відзначають День народження пральної машини, День великих змін, Всесвітній день історика і День бур'яну.
У Чехії та Словаччині - День учителя. У США - Національний день торта "Чорний ліс". В Японії - День святкування школи чайної церемонії.
Православна церква вшановує пам'ять священномученика Олександра, ієрея в Сиді, мученика Нікандра Єгиптянина.
День народження сьогодні святкує Леді Ґаґа (Стефані Джоанн Анджеліна Джерманотта, нар.1986) — американська співачка, авторка-виконавиця і акторка. Відома нетрадиційністю, провокативністю та візуальними експериментами.
День народження пральної машини
У цей день у 1797 році запатентована дерев'яна дошка для прання з рельєфною поверхнею. У 1851 році Джеймс Кінг винайшов пральну установку з обертовим барабаном. За принципом дії вона нагадувала сучасні машини, проте привід її був ручним. У 1856 році американський винахідник Мур представив світові свій пристрій для прання - складну конструкцію з дерев'яного ящика і рами над ним. Всередину ящика закладали білизну, зверху насипали дерев'яні кульки і заливали мийним розчином. Важіль приводив у дію механізм, і рама рухалася вгору-вниз. Кульки при цьому перекочувалися разом із білизною і виконували роботу безлічі рук.
У наступні роки винахід усе більше вдосконалювався. З'явився автоматичний привід, барабан, функції підігріву води, зливу, полоскання і віджимання.
День великих змін
Для охочих змінити життя на краще створено спеціальне свято. Його пропонують почати з зарядки або пробіжки, змінити звичний маршрут на роботу або з роботи, більше часу проводити на свіжому повітрі, викинути весь непотріб з дому, звільнити місце для нових речей.
Здоровий спосіб життя, правильне харчування, заняття творчістю створять позитивні емоції, настрій і відкриють двері змінам.
Ще цього дня:
1930 - У Туреччині назви міст Константинополь і Ангора змінені на Стамбул і Анкара;
1979 - Часткове розплавлення реактора АЕС Три-Майл-Айленд (штат Пенсільванія) стало найбільшою аварією в атомній енергетиці США;
2004 - У ніч із 28 на 29 березня разом із переходом на літній час стартувала Громадянська кампанія "ПОРА!";
2008 - Українська Вікіпедія досягла обсягу в 100 000 статей.
Церковне свято
28 березня віряни вшановують священномученика Олександра, який під час гонінь за імператора Авреліана постраждав за християнську віру.
Іменини: Олександр, Олексій, Михайло, Тимофій.