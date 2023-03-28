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05:42 28.03.2023

Зеленська на зустрічі "ЮНІСЕФ: Молодь для України": Не хочу, щоб ви почувалися жертвами, ви – діти перемоги

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Зеленська на зустрічі "ЮНІСЕФ: Молодь для України": Не хочу, щоб ви почувалися жертвами, ви – діти перемоги

Перша леді України Олена Зеленська на зустрічі "ЮНІСЕФ: Молодь для України. План відновлення" заявила, що російська агресія принесла українським підліткам важкий травматичний досвід, але вони знаходять сили вчитися та будувати майбутнє, повідомила прес-служба президента.

"Покоління ваших прадідусів і прабабусь називали дітьми війни, тому що в іншу страшну війну, Другу світову, вони були маленькими. Так от, скажу чесно: я дуже не хочу, щоб ви почували себе дітьми війни. . Так не має бути. Ви – діти перемоги. І самі переможці. Тільки так", – цитує прес-служба президента слова Зеленської, сказані під час зустрічі "ЮНІСЕФ: Молодь для України. План оновлення".

Зазначається, що спільно із посадовими особами, представниками посольств, українського бізнесу та недержавних організацій молоді люди обговорювали бачення відновлення України.

"Утворені люди, які вміють мислити, вміють здобути та застосувати знання, – це те, що потрібно для перемоги. Дякую вам, що ви вчитеся – для себе та для країни. Моя подяка нашим друзям з ЮНІСЕФ за те, що весь рік вони проводили для підлітків безліч заходів, допомагали розвиватися та навчатися. І цей наш захід – якраз такий приклад. Підтримка дуже важлива. Вона допомагає не здаватися”, – зазначила Олена Зеленська.

Учасники обговорили три важливі напрями відновлення: ментальне здоров'я та надання психологічної допомоги, освіту та розвиток навичок, інфраструктура, дружня молодь. ЮНІСЕФ зобов'язався розширити підтримку у цих напрямках у 2023 році.

Теги: #україна #діти #юнісеф #зеленська

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