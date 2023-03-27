Білопільська громада, яка постраждала від обстрілів окупантів, отримала допомогу ТЧХУ

Білопільська громада (Сумська область), яка постраждала від обстрілів російських агресорів, отримала допомогу Товариства Червоного хреста України (ТЧХУ).

"Загін швидкого реагування Сумської обласної організації Товариства Червоного хреста України доставив майже 1,5 тонни гуманітарної допомоги жителям Білопілля. Нещодавно місто постраждало від авіаударів: пошкоджено будівлю поліції, школи та розташовані поруч будинки", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці в понеділок.

Люди отримали продуктові та гігієнічні набори, ковдри й інші речі першої необхідності. Крім цього, було надано 240 м² брезентових тентів для перекриття постраждалих дахів будівель.

Як повідомлялося, м. Білопілля минулого тижня зазнало масового обстрілу з боку російських окупантів: завдано авіаційного удару, вчинено обстріли з РСЗВ "Град" і ствольної артилерії.