В онлайн-додатку АТ "Укрзалізниці" з'явилася функція вибору пільгових квитків на потяг

АО "Укрзалізниця" у своєму онлайн-додатку запровадила нову функцію вибору пільгових квитків на потяг для людей з інвалідністю, повідомила прес-служба відомства.

"Пільгові квитки на потяг тепер можна придбати у додатку. Укрзалізниця додала у свій додаток опцію вибору пільгових квитків для людей з інвалідністю", - йдеться у повідомленні.

Також оновлений додаток тепер має англійську версію та доопрацьовані схеми руху поїздів.

Додаток Укрзалізниці доступний для Android та IOS.