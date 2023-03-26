Події

02:44 26.03.2023

В онлайн-додатку АТ "Укрзалізниці" з'явилася функція вибору пільгових квитків на потяг

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АО "Укрзалізниця" у своєму онлайн-додатку запровадила нову функцію вибору пільгових квитків на потяг для людей з інвалідністю, повідомила прес-служба відомства.

"Пільгові квитки на потяг тепер можна придбати у додатку. Укрзалізниця додала у свій додаток опцію вибору пільгових квитків для людей з інвалідністю", - йдеться у повідомленні.

Також оновлений додаток тепер має англійську версію та доопрацьовані схеми руху поїздів.

Додаток Укрзалізниці доступний для Android та IOS.

 

Теги: #україна #квитки #укрзалізниця #додаток

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