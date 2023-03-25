Події

14:19 25.03.2023

На війні в Україні загинув громадянин Польщі, який командував взводом у Міжнародному легіоні

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На війні в Україні загинув громадянин Польщі, який командував взводом у Міжнародному легіоні

Громадянин Польщі, який воював у лавах Збройних сил України проти російських загарбників, загинув у п'ятницю, повідомив міністр - член Ради міністрів Польщі Міхал Дворчик.

"Сьогодні було вбито ще одного українського солдата - громадянина Польщі, і двоє поранених кілька днів тому все ще перебувають у важкому стані", - написав Дворчик у твіттері у п'ятницю ввечері.

Польський журналіст Матеуш Ляховський уточнив, що загиблий командував взводом у Міжнародному легіоні, його звали Міхал. Прізвища він не назвав.

"Загинув герой. Міхал - командир взводу в Міжнародному легіоні - загинув сьогодні в бою. Я мав честь знати його. Він боровся проти російського вторгнення з квітня минулого року. Він боровся за свободу України і безпеку Польщі - він багато разів говорив про це. Його контракт закінчувався через місяць, і він хотів повернутися на батьківщину і знову служити в польській армії. Щоб передати своїм товаришам по службі досвід, здобутий у боях. Він міг повернутися раніше, але хотів виконати свій обов'язок. Він не встиг", - написав Ляховський у твіттері у п'ятницю.

За його словами, військовий кілька місяців тому вже був поранений, проте перед Різдвом повернувся на фронт. Президент України Володимир Зеленський удостоїв його тоді ордена "За мужність".

Теги: #війна #загибель #поляк

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