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08:31 25.03.2023

Кабмін вніс зміни до міжурядової угоди між Україною та Молдовою для налагодження вантажного залізничного сполучення з портом Рені

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Кабмін вніс зміни до міжурядової угоди між Україною та Молдовою для налагодження вантажного залізничного сполучення з портом Рені

Схвалені урядом зміни до міжурядової угоди між Україною та Молдовою щодо роботи залізничного транспорту дадуть змогу налагодити пряме залізничне вантажне сполучення з портом Рені (Одеська обл.) і максимально використовувати потенціал дунайських портів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Покращуємо логістику. Внесли зміни до міжурядової угоди України та Молдови. Тепер наша держава матиме через молдовську територію пряме залізничне вантажне сполучення з портом Рені. Таким чином максимально використаємо потенціал дунайських портів", - написав він у телеграм-каналі.

Як зазначив прем'єр, українські порти на Дунаї збільшили вантажообіг у 3,5 раза, що не є межею.

Як повідомлялося, вантажне залізничне сполучення буде налагоджено через прикордонний перехід Березине-Басарабяска. На ділянці вже реконструйовано понад 23 км залізничних колій - як на українській, так і на молдовській території.

Відкриття пункту пропуску переносилося вже кілька разів. За останньою інформацією, він відкриється для вантажоперевізників із 00:00 25 березня.

 

 

 

Теги: #молдова #залізниця #угода #шмигаль #міжурядова

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