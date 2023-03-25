Кабмін вніс зміни до міжурядової угоди між Україною та Молдовою для налагодження вантажного залізничного сполучення з портом Рені

Схвалені урядом зміни до міжурядової угоди між Україною та Молдовою щодо роботи залізничного транспорту дадуть змогу налагодити пряме залізничне вантажне сполучення з портом Рені (Одеська обл.) і максимально використовувати потенціал дунайських портів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Покращуємо логістику. Внесли зміни до міжурядової угоди України та Молдови. Тепер наша держава матиме через молдовську територію пряме залізничне вантажне сполучення з портом Рені. Таким чином максимально використаємо потенціал дунайських портів", - написав він у телеграм-каналі.

Як зазначив прем'єр, українські порти на Дунаї збільшили вантажообіг у 3,5 раза, що не є межею.

Як повідомлялося, вантажне залізничне сполучення буде налагоджено через прикордонний перехід Березине-Басарабяска. На ділянці вже реконструйовано понад 23 км залізничних колій - як на українській, так і на молдовській території.

Відкриття пункту пропуску переносилося вже кілька разів. За останньою інформацією, він відкриється для вантажоперевізників із 00:00 25 березня.