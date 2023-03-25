Резніков подякував прем'єр-міністру Швеції за оборонну допомогу Україні

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував прем'єр-міністру Швеції Ульфу Крістерссону за оборонну допомогу Україні.

"Нас об'єднує національний колорит і спільна мета: відновити справедливість і мир у Європі. Archers, Leopards, RBS-97 і патрони допоможуть українській армії зробити свою справу", - написав Резніков у мікроблозі Твіттер у п'ятницю ввечері.

Він подякував прем'єр-міністру Швеції Ульфу Крістерссону і шведському народу за підтримку України.

Як повідомлялося, парламент Швеції (риксдаг) схвалив пропозицію уряду країни щодо передання Україні нового пакета військової допомоги, в якому передбачено самохідні артилерійські установки Archer і танки Leopard 2.