Події

19:30 24.03.2023

В ООН задокументували 621 випадок насильницьких зникнень і затримань цивільних російськими військовими

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В ООН задокументували 621 випадок насильницьких зникнень і затримань цивільних російськими військовими

У новій доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні про загальну ситуацію з правами людини в Україні станом на 31 січня 2023 року задокументовано 621 випадок насильницьких зникнень і довільних затримань цивільних осіб.

"На окупованих територіях України ми задокументували довільні страти та напади на окремих цивільних осіб із боку збройних сил РФ, а також повсюдні довільні затримання та насильницькі зникнення. З 24 лютого 2022 р. ми задокументували 621 випадок насильницьких зникнень і довільних затримань цивільних осіб російськими військовими", - заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) Матільда Богнер на пресконференції в Києві у п'ятницю.

Вона повідомила про проведення інтерв'ю зі 127 цивільними особами, які раніше були затримані. Так, 90% із них повідомили, що російські військові та ФСБ катували та жорстоко поводилися з ними під час тримання під вартою, в деяких випадках це включало сексуальне насильство.

"П'ятеро з цих цивільних осіб були хлопчиками віком від 14 до 17 років, які зникли через насильницькі дії ЗС РФ, зазнали жорстокого поводження або тортур", - ідеться в доповіді.

Також у Місії заявили, що від 24 лютого 2022 року "задокументували 91 випадок насильницьких зникнень і довільних затримань, скоєних українськими силовими структурами".

"Із 73 жертв, з якими ми провели інтерв'ю, 53% зазнали тортур або жорстокого поводження з боку представників Збройних сил і правоохоронних органів України", - сказала Богнер.

Також в ООН задокументували випадки переміщення цивільних осіб у райони на окупованій території або до РФ, "деякі з яких можуть дорівнювати примусовому переміщенню або депортації".

"Зокрема, переміщалися діти і дорослі, які проживали в закладах соціального захисту, а також діти без супроводу дорослих із деяких районів Донецької, Харківської, Херсонської, Київської та Одеської областей, окупованих РФ або тих, що тимчасово перебували під контролем російських військ", - ідеться в доповіді.

Теги: #оон #окупанти #документування

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