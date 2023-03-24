Кількість загиблих у Костянтинівці зросла до п'яти - ДСНС

П'ятеро людей загинули внаслідок влучення ракети в Пункт незламності в м. Костянтинівці Донецької області в ніч на п'ятницю, повідомляють на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій за підсумками завершення ліквідації ракетного обстрілу.

"Одна з ракет влучила в одноповерхову будівлю, в якій функціонував Пункт незламності... Під час проведення аварійно-рятувальних робіт одну особу врятовано та з-під завалів рятувальники вилучили тіла трьох загиблих жінок. Загалом внаслідок події загинули п'ятеро осіб, в тому числі три жінки та два чоловіка. Всього до проведення робіт від ДСНС залучалося 14 рятувальників та три одиниці техніки", - ідеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося про трьох загиблих і двох поранених унаслідок влучання ракети зенітно-ракетного комплексу С-300 по м. Костянтинівці. Загиблі жінки були внутрішньо переміщеними особами з м. Бахмуту, м. Часового Яру та с. Опитного Покровського району. Обстріл міста був близько 1:00 ночі.