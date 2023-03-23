Чехія продовжила заборону на видачу віз росіянам і білорусам

Влада Чехії продовжила заборону на видачу віз і посвідок на постійне проживання росіянам і білорусам до 31 березня 2024 року, а також тим особам серед них, які мають громадянства інших країн, повідомляє газета České Noviny з посиланням на Кабінет міністрів.

"Термін дії розширеного регламенту буде продовжено до кінця березня 2024 року. Заяви на перебування в Чехії, подані росіянами або білорусами до посольств, не будуть пущені у виробництво. Заборона також поширюватиметься на громадян РФ і Білорусі, які мають громадянства інших країн", - пише видання.

Як зазначає газета, також Чехія заборонила росіянам і білорусам безвізовий транзит через свої аеропорти і прямий в'їзд до республіки російських туристів із країн, що не входять до Шенгенської угоди.

Наприкінці лютого 2022 року Чехія призупинила видачу віз громадянам Росії, а також прийняла рішення про відкликання дозволу на роботу консульств Росії в Карлових Варах і Брно і тимчасове закриття консульських установ у Санкт-Петербурзі та Єкатеринбурзі.