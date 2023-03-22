НАБУ обвинувачує ексглаву ФДМ Сенниченка у заволодінні зі співучасниками понад 500 млн грн коштів ОПЗ та ОГХК

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) за процесуального керівництва прокурорів Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) заявляє про викриття злочинної організації на чолі з колишнім главою Фонду держмайна (ФДМ) України, учасники якої протягом 2019 року. заволоділи понад 500 млн грн коштів АТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) та АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК).

"При цьому сума неправомірної вигоди, отримана членами злочинної організації за весь час контролю АТ "ОПЗ", становить понад 2 млрд грн", – повідомило НАБУ на сайті в середу.

У повідомленні відсутня пряма вказівка на прізвище голови ФДМ, крім "ДС" або "Дима". Тим часом у зазначений час Фондом керував Дмитро Сенниченко, який у 2019-2020 роках. тричі здавав НАБУ тих, хто пропонував йому хабарі, зокрема $5 млн за призначення директора ОПЗ.

Як стверджує НАБУ, до очолюваної Сенниченком злочинної організації входили також наближена до нього особа (співорганізатор), радник голови ФДМ, два в.о. директора ОПЗ, в.о. керівника ОГХК, два власники ТОВ – переможця аукціону на давальницьку переробку на ОПЗ та ще дві фізособи.

У повідомленні зазначається, що в.о. директора ОПЗ та радника глави ФДМ затримано. Сімом особам – ексглаві ФДМ, наближеній до нього особі, в.о. директора ОПЗ, в.о. керівника ОГХК, двом власникам ТОВ та одній фізичній особі – повідомлено про підозру у порядку ст.135, ст. 278 КПК (письмово), а ще одна особу – особисто.