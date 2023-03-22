Путіну не вдалося забезпечити безмежне двостороннє партнерство РФ із Китаєм, на яке він, імовірно, сподівався - Інститут вивчення війни

Президенту РФ Володимиру Путіну під час візиту до Москви глави КНР Сі Цзіньпіна не вдалося забезпечити безмежне двостороннє партнерство РФ із Китаєм, на яке він, імовірно, сподівався, повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 21 березня.

"Путін і Сі підписали 21 березня "Спільну заяву РФ і КНР про поглиблення всебічного партнерства і стратегічної співпраці, вступ в нову еру", в якій наголошувалося, що російсько-китайські відносини мають всеосяжний, стратегічний і найвищий рівень в історії", - йдеться у звіті.

У ньому зазначено, що в спільній заяві викладено різні двосторонні наміри і підтверджено прихильність Росії і Китаю державному суверенітету й територіальній цілісності один одного, серед інших дипломатичних обіцянок.

"Однак зобов'язання, взяті на себе Сі і Путіним, були помітно однобокими, що свідчить про те, що Сі погоджується на більш стриманий варіант російсько-китайських відносин, ніж, імовірно, хоче Путін", - переконані аналітики.

Вони уточнили, що Сі похвалив Путіна, підтвердив прихильність Китаю перебуванню Росії в РБ ООН, і посилив позицію Китаю щодо політичного врегулювання війни в Україні, проте китайський лідер "не пішов далі цих заяв".

"Путін, навпаки, оголосив про низку заходів, які свідчать про збережену орієнтацію Росії на Китай і залежність від нього в енергетичному та економічному секторах, які видаються вельми односторонніми порівняно з відносно поміркованими зобов'язаннями Сі", - зазначають в інституті.

Крім того, там повідомляють, що російська ПВК "Вагнер" може втратити більшу частину своїх найманців найближчими тижнями, оскільки шестимісячні контракти звільнених від тюремного ув'язнення "вагнерівців" добігають кінця.

Що ж стосується ситуації на полі бою, то ISW уточнюють, що російські окупанти не досягли якихось підтверджених успіхів у Бахмуті або навколо нього, водночас намагалися здійснювати обмежені наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.

Українська армія зі свого боку відбиває атаки російських загарбників.