Події

10:31 22.03.2023

Путіну не вдалося забезпечити безмежне двостороннє партнерство РФ із Китаєм, на яке він, імовірно, сподівався - Інститут вивчення війни

2 хв читати
Путіну не вдалося забезпечити безмежне двостороннє партнерство РФ із Китаєм, на яке він, імовірно, сподівався - Інститут вивчення війни

Президенту РФ Володимиру Путіну під час візиту до Москви глави КНР Сі Цзіньпіна не вдалося забезпечити безмежне двостороннє партнерство РФ із Китаєм, на яке він, імовірно, сподівався, повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 21 березня.

"Путін і Сі підписали 21 березня "Спільну заяву РФ і КНР про поглиблення всебічного партнерства і стратегічної співпраці, вступ в нову еру", в якій наголошувалося, що російсько-китайські відносини мають всеосяжний, стратегічний і найвищий рівень в історії", - йдеться у звіті.

У ньому зазначено, що в спільній заяві викладено різні двосторонні наміри і підтверджено прихильність Росії і Китаю державному суверенітету й територіальній цілісності один одного, серед інших дипломатичних обіцянок.

"Однак зобов'язання, взяті на себе Сі і Путіним, були помітно однобокими, що свідчить про те, що Сі погоджується на більш стриманий варіант російсько-китайських відносин, ніж, імовірно, хоче Путін", - переконані аналітики.

Вони уточнили, що Сі похвалив Путіна, підтвердив прихильність Китаю перебуванню Росії в РБ ООН, і посилив позицію Китаю щодо політичного врегулювання війни в Україні, проте китайський лідер "не пішов далі цих заяв".

"Путін, навпаки, оголосив про низку заходів, які свідчать про збережену орієнтацію Росії на Китай і залежність від нього в енергетичному та економічному секторах, які видаються вельми односторонніми порівняно з відносно поміркованими зобов'язаннями Сі", - зазначають в інституті.

Крім того, там повідомляють, що російська ПВК "Вагнер" може втратити більшу частину своїх найманців найближчими тижнями, оскільки шестимісячні контракти звільнених від тюремного ув'язнення "вагнерівців" добігають кінця.

Що ж стосується ситуації на полі бою, то ISW уточнюють, що російські окупанти не досягли якихось підтверджених успіхів у Бахмуті або навколо нього, водночас намагалися здійснювати обмежені наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.

Українська армія зі свого боку відбиває атаки російських загарбників.

 

Теги: #путін #сі_цзіньпін #isw

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:25 21.03.2023
Пекін займає щодо врегулювання в Україні неупереджену позицію, керується принципами Статуту ООН - Сі Цзіньпін

Пекін займає щодо врегулювання в Україні неупереджену позицію, керується принципами Статуту ООН - Сі Цзіньпін

09:40 21.03.2023
Путін продовжує намагатися риторично згуртувати світ проти Заходу, однак малоймовірно, що йому вдасться досягти успіху в цьому питанні - ISW

Путін продовжує намагатися риторично згуртувати світ проти Заходу, однак малоймовірно, що йому вдасться досягти успіху в цьому питанні - ISW

20:56 20.03.2023
Боррель: Ордер МКС на арешт ставить Путіна в абсолютно іншу позицію щодо міжнародної спільноти

Боррель: Ордер МКС на арешт ставить Путіна в абсолютно іншу позицію щодо міжнародної спільноти

20:39 20.03.2023
Немає доказів, що Маріуполь відвідав справжній Путін, - українська військова розвідка

Немає доказів, що Маріуполь відвідав справжній Путін, - українська військова розвідка

14:47 20.03.2023
Путін: РФ поставить Африці зерно безкоштовно, якщо вирішить не продовжувати "зернову угоду"

Путін: РФ поставить Африці зерно безкоштовно, якщо вирішить не продовжувати "зернову угоду"

14:22 20.03.2023
Путіну загрожує ордер на арешт до кінця життя - прокурор МКС

Путіну загрожує ордер на арешт до кінця життя - прокурор МКС

12:02 20.03.2023
МКС, який видав ордер на арешт Путіна, має "уникати політизації та подвійних стандартів", заявили в МЗС Китаю

МКС, який видав ордер на арешт Путіна, має "уникати політизації та подвійних стандартів", заявили в МЗС Китаю

11:34 20.03.2023
Жодних переговорів із нинішньою російською елітою після рішення МКС бути не може - Подоляк

Жодних переговорів із нинішньою російською елітою після рішення МКС бути не може - Подоляк

09:00 20.03.2023
Путін їздив у Маріуполь, щоб розвіяти російські страхи перед можливим українським контрнаступом

Путін їздив у Маріуполь, щоб розвіяти російські страхи перед можливим українським контрнаступом

21:57 19.03.2023
У зв'язку з ордером МКС на арешт Путіна, Боррель виступив із заявою: Це початок процесу притягнення до відповідальності за злочини в Україні

У зв'язку з ордером МКС на арешт Путіна, Боррель виступив із заявою: Це початок процесу притягнення до відповідальності за злочини в Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Донеччині внаслідок російських обстрілів за добу загинули чотири людини, поранені п'ятеро - ОВА

Успіх українських сил на землі, у небі та на морі наближає мир - Зеленський

16 із 21 ударного ворожого БПЛА знищено в ніч на середу - Повітряні сили ЗСУ

На Київщині в результаті нічної атаки дронами противника загинули троє людей, ще семеро поранені, інформація уточнюється - КОВА

Україна очікує збільшення постачання боєприпасів

ОСТАННЄ

У Подільському районі Києва загинув чоловік, імовірно, від гранати, що здетонувала в його руках - поліція

На Донеччині внаслідок російських обстрілів за добу загинули чотири людини, поранені п'ятеро - ОВА

Успіх українських сил на землі, у небі та на морі наближає мир - Зеленський

Серед загиблих у Ржищеві - водій швидкої допомоги, який приїхав допомагати постраждалим

"Укроборонпром" поставив українській армії першу партію 122-мм артилерійських снарядів, вироблених за вітчизняною технологією на закордонних потужностях

На Київщині під завалами зруйнованих унаслідок атаки безпілотників будівель можуть перебувати чотири людини - ДСНС

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано - голова ОВА

16 із 21 ударного ворожого БПЛА знищено в ніч на середу - Повітряні сили ЗСУ

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Прокуратура розпочала справу щодо обстрілу "Шахедами" Київщини, внаслідок чого загинуло троє людей і поранено семеро, а також зруйновано гуртожиток в Обухівському районі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА