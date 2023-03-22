Ворог із ствольної артилерії обстріляв Мирівську ОТГ, є пошкодження
Російські окупанти зі ствольної артилерії обстріляв Мирівську ОТГ, є пошкодження, повідомив голова Нікопольської РВА Дніпропетровської області Євген Євтушенко.
"День армія РФ завершила обстрілом населеного пункту Мирівської ТГ із ствольної артилерії. Люди не постраждали", - написав він.
Водночас, за його словами, пошкоджено два приватні будинки, кілька господарських будівель, автомобіль та лінія електромережі.
Також Євтушенко повідомив, що в межах інших територій району день пройшов без обстрілів та надзвичайних ситуацій.
"Попередження про пересування російської техніки та БПЛА ви вже бачили", - додав він.