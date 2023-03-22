Події

05:38 22.03.2023

Ворог із ствольної артилерії обстріляв Мирівську ОТГ, є пошкодження

1 хв читати
Ворог із ствольної артилерії обстріляв Мирівську ОТГ, є пошкодження

 Російські окупанти зі ствольної артилерії обстріляв Мирівську ОТГ, є пошкодження, повідомив голова Нікопольської РВА Дніпропетровської області Євген Євтушенко.

"День армія РФ завершила обстрілом населеного пункту Мирівської ТГ із ствольної артилерії. Люди не постраждали", - написав він.

Водночас, за його словами, пошкоджено два приватні будинки, кілька господарських будівель, автомобіль та лінія електромережі.

Також Євтушенко повідомив, що в межах інших територій району день пройшов без обстрілів та надзвичайних ситуацій.

"Попередження про пересування російської техніки та БПЛА ви вже бачили", - додав він.

Теги: #україна #обстріли #дніпропетровська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:22 22.03.2023
Республіканці США звернулися до Байдена з проханням надати Україні касетні боєприпаси

Республіканці США звернулися до Байдена з проханням надати Україні касетні боєприпаси

01:40 22.03.2023
Мешканців Київщини попереджають про загрозу атаки дронами, ППО напоготові

Мешканців Київщини попереджають про загрозу атаки дронами, ППО напоготові

23:43 21.03.2023
Україна очікує збільшення постачання боєприпасів

Україна очікує збільшення постачання боєприпасів

23:34 21.03.2023
Донбас, Крим та південь України будуть звільнені так само, як і Київська, Чернігівська та Сумська області

Донбас, Крим та південь України будуть звільнені так само, як і Київська, Чернігівська та Сумська області

23:32 21.03.2023
Зеленський провів розмову із президентом Чилі Боричем

Зеленський провів розмову із президентом Чилі Боричем

21:35 21.03.2023
Від ворожого ракетного обстрілу в Одесі пошкоджено будинок, є постраждалі, жертв немає

Від ворожого ракетного обстрілу в Одесі пошкоджено будинок, є постраждалі, жертв немає

20:53 21.03.2023
США вирішили передати Україні старіші моделі танків M1 Abrams з метою скоротити терміни постачань - Пентагон

США вирішили передати Україні старіші моделі танків M1 Abrams з метою скоротити терміни постачань - Пентагон

20:20 21.03.2023
Зеленський і Кісіда підписали в Києві декларацію про особливе партнерство між Україною та Японією

Зеленський і Кісіда підписали в Києві декларацію про особливе партнерство між Україною та Японією

09:36 21.03.2023
Окупанти вранці обстріляли прикордонне село на Харківщині, пошкоджено лінії електропередач, постраждалих немає - Синєгубов

Окупанти вранці обстріляли прикордонне село на Харківщині, пошкоджено лінії електропередач, постраждалих немає - Синєгубов

08:48 21.03.2023
За минулу добу окупанти 66 разів обстріляли Херсонську область, одна людина загинула, семеро поранені

За минулу добу окупанти 66 разів обстріляли Херсонську область, одна людина загинула, семеро поранені

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна очікує збільшення постачання боєприпасів

Донбас, Крим та південь України будуть звільнені так само, як і Київська, Чернігівська та Сумська області

Зеленський провів розмову із президентом Чилі Боричем

США вирішили передати Україні старіші моделі танків M1 Abrams з метою скоротити терміни постачань - Пентагон

Зеленський запропонував Японії зосередитися на відновленні українського машинобудування та зеленої енергетики

ОСТАННЄ

Повітряні сили ЗС України знищили дві керовані авіаракети Х-59 над Одеською областю

Окупанти обстріляли прикордонні села Порохонь і Студенок Сумської області

Рада ухвалила в першому читанні закон про посттравматичне батьківство і материнство для військових

Зеленський візьме участь у саміті ЄС за допомогою відеозв'язку – лист Мішеля

Зеленський запропонував Японії зосередитися на відновленні українського машинобудування та зеленої енергетики

Головою правління "Укрзалізниці" призначено Лященка - розпорядження Кабміну

Зеленський затвердив відзнаку "Місто-герой України"

Росіяни з артилерії обстріляли кладовище в Бериславському районі

Глава МЗС України та президент Європарламенту скоординували кроки щодо створення Спецтрибуналу у справі про злочин агресії

Російська артилерія обстріляла Мирівську громаду Нікопольського району, є руйнування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА