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20:11 21.03.2023

Глава МЗС України та президент Європарламенту скоординували кроки щодо створення Спецтрибуналу у справі про злочин агресії

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Глава МЗС України та президент Європарламенту скоординували кроки щодо створення Спецтрибуналу у справі про злочин агресії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в телефонній розмові з головою Європейського парламенту Робертою Мецолою скоординував кроки зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

"У своїй телефонній розмові з Робертою Метсолою я закликав Європейський парламент продовжувати відігравати життєво важливу роль у боротьбі з безкарністю. Дотримуючись відповідної резолюції Європарламенту, ми скоординували кроки щодо створення Спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України", - написав Кулеба у твіттері.

Зі свого боку Метсола наголосила, що Європарламент зобов'язується забезпечити справедливість у питаннях воєнних злочинів. "Привітала ордер на арешт від МКС. Незаконно депортовані діти мають повернутися додому. Відновила заклик до створення Спеціального трибуналу", - написала вона у твіттері.

 

 

Теги: #мзс #європарламент #спецтрибунал

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