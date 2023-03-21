Зустріч коаліції країн за створення Спецтрибуналу щодо злочинів агресії проти України відбувається у Страсбурзі 21-22 березня

21-22 березня у Страсбурзі за ініціативою України збирається коаліція з 33 держав (Core Group), які працюють над створенням Спеціального трибуналу щодо злочинів агресії проти України, нагадав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Сьогодні й завтра у Страсбурзі Україна збирає коаліцію 33 держав, які працюють над створенням Спеціального трибуналу щодо злочинів агресії проти України. Трибунал має вирішальне значення для забезпечення відповідальності за початковий злочин, який призвів до всіх подальших звірств Росії", - написав він у твіттері у вівторок.

Перше засідання країн відбулося 26 січня, тоді участь в обговоренні брала 21 країна.

3 березня Кулеба повідомив, що до коаліції країн зі створення спецтрибуналу входять уже 29 країн, одна з яких - із Латинської Америки (Гватемала).

16 березня коаліція зросла до 33 країн.