Події

15:52 21.03.2023

Генсек НАТО закликає Пекін не передавати Москві зброю

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Генсек НАТО закликає Пекін не передавати Москві зброю

У НАТО немає інформації, що свідчить про передання Китаєм зброї для Росії, заявив у вівторок генсек альянсу Єнс Столтенберг.

"Наразі у нас немає доказів того, що Китай передав летальне озброєння Росії", - сказав він на пресконференції в Брюсселі. Водночас, за його словами, в альянсі бачили ознаки того, що це питання Москва і Пекін могли обговорювати.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, який сигнал він хотів би послати Пекіну, Столтенберг відповів: "Китаю не слід постачати летальну зброю Росії".

Теги: #нато #китай #столтенберг

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