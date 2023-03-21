Генсек НАТО закликає Пекін не передавати Москві зброю

У НАТО немає інформації, що свідчить про передання Китаєм зброї для Росії, заявив у вівторок генсек альянсу Єнс Столтенберг.

"Наразі у нас немає доказів того, що Китай передав летальне озброєння Росії", - сказав він на пресконференції в Брюсселі. Водночас, за його словами, в альянсі бачили ознаки того, що це питання Москва і Пекін могли обговорювати.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, який сигнал він хотів би послати Пекіну, Столтенберг відповів: "Китаю не слід постачати летальну зброю Росії".