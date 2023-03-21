Мінкультури не надало сприяння у виїзді за кордон хору "Воскресіння" через відсутність у кількох учасників військово-облікових документів

Міністерство культури та інформаційної політики не надало сприяння у виїзді за кордон Камерного хору "Воскресіння" через відсутність у кількох учасників військово-облікових документів.

"Міністерство культури та інформаційної політики може надавати митцям, творцям, художникам, артистам, музикантам і журналістам листи сприяння щодо перетину кордону, якщо вони належать до сфери культури й інформації і мають за мету виїзду захист і популяризацію інтересів держави України на міжнародній арені, з обов'язковим поверненням у країну", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

У відомстві зазначили, що сприяння в перетині державного кордону можливе лише за наявності відповідних документів, зокрема військово-облікових.

У Мінкультури наголосили, що єдиним додатковим документом до попереднього переліку обов'язкових документів, які потрібно надати міністерству для підготовки листа сприяння щодо перетину кордону, є вимога пред'явити військово-облікові документи, що мають бути у кожного чоловіка призовного віку.

"Наголошуємо, у випадку Камерного хору "Воскресіння" (м. Івано-Франківськ) у трьох осіб зі списку, поданого до МКІП, були відсутні військово-облікові документи згідно з вимогами українського законодавства. На зауваження щодо відсутності цих документів організацією не було надано вичерпного списку потрібних документів. У такому разі сприяння на виїзд не надається", - заявили в Мінкультури.

Як повідомлялося, у соціальних мережах набуло резонансу інтерв'ю зі стендап-коміком Андрієм Щегелем, у якому артист розповів, що перебуває за кордоном і не має наміру найближчим часом повертатися, а також що ухиляється від повісток про мобілізацію. За його словами, перетнути кордон йому допоміг дозвіл Мінкультури, який він отримав як діяч культури.

Реагуючи на це, у Мінкультури заявили, що ініціюють посилення порядку отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон чоловіків призовного віку, а також посилення відповідальності за порушення правил виїзду та повернення в Україну.

Після цього деякі діячі культури висловили застереження, що посилення підходів може призвести до того, що для відповідальних представників культурної спільноти може ускладниться процедура виїзду за кордон для представлення України у світі та збирання коштів для країни.

Пізніше Ткаченко заявив, що дії деяких несвідомих діячів не повинні звести нанівець зусилля тисяч українських артистів, які представляють країну за кордоном і збирають там кошти для Збройних сил.