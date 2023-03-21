Події

10:16 21.03.2023

Мінкультури не надало сприяння у виїзді за кордон хору "Воскресіння" через відсутність у кількох учасників військово-облікових документів

2 хв читати
Мінкультури не надало сприяння у виїзді за кордон хору "Воскресіння" через відсутність у кількох учасників військово-облікових документів

Міністерство культури та інформаційної політики не надало сприяння у виїзді за кордон Камерного хору "Воскресіння" через відсутність у кількох учасників військово-облікових документів.

"Міністерство культури та інформаційної політики може надавати митцям, творцям, художникам, артистам, музикантам і журналістам листи сприяння щодо перетину кордону, якщо вони належать до сфери культури й інформації і мають за мету виїзду захист і популяризацію інтересів держави України на міжнародній арені, з обов'язковим поверненням у країну", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

У відомстві зазначили, що сприяння в перетині державного кордону можливе лише за наявності відповідних документів, зокрема військово-облікових.

У Мінкультури наголосили, що єдиним додатковим документом до попереднього переліку обов'язкових документів, які потрібно надати міністерству для підготовки листа сприяння щодо перетину кордону, є вимога пред'явити військово-облікові документи, що мають бути у кожного чоловіка призовного віку.

"Наголошуємо, у випадку Камерного хору "Воскресіння" (м. Івано-Франківськ) у трьох осіб зі списку, поданого до МКІП, були відсутні військово-облікові документи згідно з вимогами українського законодавства. На зауваження щодо відсутності цих документів організацією не було надано вичерпного списку потрібних документів. У такому разі сприяння на виїзд не надається", - заявили в Мінкультури.

Як повідомлялося, у соціальних мережах набуло резонансу інтерв'ю зі стендап-коміком Андрієм Щегелем, у якому артист розповів, що перебуває за кордоном і не має наміру найближчим часом повертатися, а також що ухиляється від повісток про мобілізацію. За його словами, перетнути кордон йому допоміг дозвіл Мінкультури, який він отримав як діяч культури.

Реагуючи на це, у Мінкультури заявили, що ініціюють посилення порядку отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон чоловіків призовного віку, а також посилення відповідальності за порушення правил виїзду та повернення в Україну.

Після цього деякі діячі культури висловили застереження, що посилення підходів може призвести до того, що для відповідальних представників культурної спільноти може ускладниться процедура виїзду за кордон для представлення України у світі та збирання коштів для країни.

Пізніше Ткаченко заявив, що дії деяких несвідомих діячів не повинні звести нанівець зусилля тисяч українських артистів, які представляють країну за кордоном і збирають там кошти для Збройних сил.

Теги: #мінкультури #хор

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:28 15.03.2023
Мінкультури не отримувало від російського режисера Молочнікова звернень щодо організації та проведення зйомок на території України

Мінкультури не отримувало від російського режисера Молочнікова звернень щодо організації та проведення зйомок на території України

14:47 04.03.2023
Мінкультури ініціює посилення порядку отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон чоловіків призовного віку

Мінкультури ініціює посилення порядку отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон чоловіків призовного віку

11:10 22.02.2023
Традицію приготування та споживання обрядових хлібів додано до Нацпереліку нематеріальної культурної спадщини України

Традицію приготування та споживання обрядових хлібів додано до Нацпереліку нематеріальної культурної спадщини України

12:12 14.02.2023
Мінкультури у 2021 році отримало чотири звернення про можливі сексуальні домагання викладача університету ім. Карпенка-Карого Талашка

Мінкультури у 2021 році отримало чотири звернення про можливі сексуальні домагання викладача університету ім. Карпенка-Карого Талашка

09:52 14.02.2023
День Героїв Небесної сотні у 2023 році відбудеться під гаслом "Небесна сотня – перші герої російсько-української війни" - Мінкультури

День Героїв Небесної сотні у 2023 році відбудеться під гаслом "Небесна сотня – перші герої російсько-української війни" - Мінкультури

09:42 09.02.2023
Мінкультури очікує від КМДА визначення місця для перенесення пам'ятника Щорсу після його демонтажу

Мінкультури очікує від КМДА визначення місця для перенесення пам'ятника Щорсу після його демонтажу

17:17 07.02.2023
Мінкультури спільно з "1+1 media" та WAW запускають проєкт із популяризації української мови та культури "Плюсуй українську"

Мінкультури спільно з "1+1 media" та WAW запускають проєкт із популяризації української мови та культури "Плюсуй українську"

12:21 27.01.2023
Експертна комісія Мінкультури рекомендувала Києву демонтувати пам'ятник Ватутіну

Експертна комісія Мінкультури рекомендувала Києву демонтувати пам'ятник Ватутіну

09:32 12.01.2023
Мінкультури у 2022 році внесло трьох росіян та виключило одного з переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

Мінкультури у 2022 році внесло трьох росіян та виключило одного з переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

17:19 27.12.2022
Мінкультури порекомендує не продовжувати оренду двом храмам на території лаври для УПЦ (МП) - Ткаченко

Мінкультури порекомендує не продовжувати оренду двом храмам на території лаври для УПЦ (МП) - Ткаченко

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Прем'єр-міністр Японії 21-22 березня відвідає Україну та Польщу - МЗС

Путін продовжує намагатися риторично згуртувати світ проти Заходу, однак малоймовірно, що йому вдасться досягти успіху в цьому питанні - ISW

За добу ЗС України знищили близько 960 окупантів, 15 танків

Прем'єр-міністр Японії прямує в Україну для зустрічі із Зеленським

Внаслідок вибуху в тимчасово окупованому Криму було знищено російські ракети "Калібр НК" - ГУР МО

ОСТАННЄ

Прем'єр-міністр Японії 21-22 березня відвідає Україну та Польщу - МЗС

Поблизу Києва ліквідуватимуть вибухонебезпечні предмети, може бути чутно вибухи - КМВА

УЦОЯО представив онлайн-тестувальник НМТ з англійської мови

СБУ затримала в Одесі двох ворожих інформаторів, які розвідували позиції ППО

Доброволець із Нової Зеландії загинув у боях із окупантами в Україні - ЗМІ

Французи влаштували нічні заворушення після затвердження пенсійної реформи

У Києві спостерігається погіршення якості повітря, мешканцям варто уникати провітрювання приміщень та фізичної активності на вулиці - КМДА

Путін продовжує намагатися риторично згуртувати світ проти Заходу, однак малоймовірно, що йому вдасться досягти успіху в цьому питанні - ISW

Окупанти вранці обстріляли прикордонне село на Харківщині, пошкоджено лінії електропередач, постраждалих немає - Синєгубов

За минулу добу окупанти 66 разів обстріляли Херсонську область, одна людина загинула, семеро поранені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА