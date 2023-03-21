Події

09:55 21.03.2023

Французи влаштували нічні заворушення після затвердження пенсійної реформи

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Жителі Франції у ніч на вівторок вийшли на вулиці багатьох міст, щоб висловити невдоволення затвердженням пенсійної реформи після того, як депутати не винесли вотум недовіри нинішньому уряду, повідомляють французькі ЗМІ.

Акції в багатьох містах супроводжувалися заворушеннями, зокрема в Парижі та Страсбурзі. Протестувальники підпалювали сміттєві контейнери, ламали рекламні щити, розбивали вітрини. Серед учасників протестів лунали гасла із закликами до відставки президента країни Еммануеля Макрона і прем'єра Елізабет Борн.

За даними французьких ЗМІ, у низці міст відбувалися сутички між протестувальниками і правоохоронцями. У Парижі, за інформацією джерела "Фігаро", під час нічних акцій затримали 243 людини. На кадрах, розміщених паризькими ЗМІ, видно, як на вулицях міста перевернуто сміттєві ящики, які учасники акцій підпалюють.

Багатотисячні акції відбулися вночі в десятках міст, зокрема в Бордо, Ренні, Тулузі, Ліллі, Бресті, Ліоні, Ліможі, Руані.

Французькі ЗМІ зазначають, що протестувальники мають намір продовжити акції у вівторок і влаштувати страйки, зокрема в транспортній сфері.

Напередодні в Національних зборах Франції відбулося голосування з питання недовіри уряду, але французькій парламентській опозиції не вдалося домогтися потрібної більшості для винесення вотуму недовіри через пенсійну реформу, яка піднімає вік виходу французів на пенсію з 62 до 64 років. Тепер пенсійна реформа вважається ухваленою Національними зборами.

Ця парламентська криза була спричинена тим, що слідом за затвердженням законопроєкту про реформу у верхній палаті парламенту - сенаті, уряд вдався до використання статті конституції 49.3, яка дає змогу ухвалити закон, оминаючи голосування в Національних зборах.

Після цього проєкт реформи, через який із січня у Франції відбувалися організовані профспілками багатотисячні маніфестації з вимогами відкликання, спровокував численні спонтанні акції, що супроводжувалися сутичками протестувальників із силами порядку.

Теги: #франція #протести

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