У Києві спостерігається погіршення якості повітря, мешканцям варто уникати провітрювання приміщень та фізичної активності на вулиці - КМДА

У вівторок, 21 березня, у Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря, повідомляє Управління екології та природних ресурсів Київської міської державної адміністрації.

"Станом на 08:00 21 березня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві високий. Радіаційний фон у всьому місті - у нормі", - зазначено в повідомленні.

Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є метеорологічні умови, а також пожежі в Київській області. За інформацією ГУ ДСНС України в Києві, за минулу добу в Київській області було зафіксовано 30 осередків пожеж, включно з горінням сухої трави на території майже 35 га. Уночі всі пожежі було ліквідовано.

До нормалізації ситуації з повітрям жителям столиці рекомендується утриматися від провітрювання приміщень та активності на відкритому повітрі.