Події

09:52 21.03.2023

У Києві спостерігається погіршення якості повітря, мешканцям варто уникати провітрювання приміщень та фізичної активності на вулиці - КМДА

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У Києві спостерігається погіршення якості повітря, мешканцям варто уникати провітрювання приміщень та фізичної активності на вулиці - КМДА

У вівторок, 21 березня, у Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря, повідомляє Управління екології та природних ресурсів Київської міської державної адміністрації.

"Станом на 08:00 21 березня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві високий. Радіаційний фон у всьому місті - у нормі", - зазначено в повідомленні.

Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є метеорологічні умови, а також пожежі в Київській області. За інформацією ГУ ДСНС України в Києві, за минулу добу в Київській області було зафіксовано 30 осередків пожеж, включно з горінням сухої трави на території майже 35 га. Уночі всі пожежі було ліквідовано.

До нормалізації ситуації з повітрям жителям столиці рекомендується утриматися від провітрювання приміщень та активності на відкритому повітрі.

Теги: #київ #дснс #повітря

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