США сподіваються, що Сі Цзіньпін закличе РФ вивести війська з України

США розраховують на те, що голова КНР Сі Цзіньпін на переговорах із президентом Росії Володимиром Путіним виступить за виведення російських сил з України, заявив у понеділок представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

"Ми закликаємо до того, щоб Сі Цзіньпін виступив за... виведення російських сил із суверенної української території відповідно до Статуту ООН... Ми сподіваємося, що Сі Цзіньпін вплине на президента Путіна в тому, щоб РФ вивела війська", - заявив Кірбі на брифінгу в Білому домі, коментуючи візит голови КНР до Москви.

Він додав, що у Вашингтоні занепокоєні тим, що Сі Цзіньпін закликатиме Москву лише до припинення бойових дій в Україні, що не передбачає виведення сил РФ.