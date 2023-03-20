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14:22 20.03.2023

Путіну загрожує ордер на арешт до кінця життя - прокурор МКС

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Путіну загрожує ордер на арешт до кінця життя - прокурор МКС

Президенту РФ Володимиру Путіну та уповноваженому у справах дітей Марії Львовій-Бєловій загрожує ордер на арешт до кінця їхнього життя, заявив прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан.

"Він залишиться ймовірним злочинцем доти, доки не постане перед судом або не буде переданий суду і не буде виправданий. Це здається вкрай малоймовірним, тому він залишиться ймовірним злочинцем до кінця свого життя", - сказав він в інтерв'ю BBC Radio 4.

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін отримав офіційний статус підозрюваного у вчиненні воєнного злочину - незаконній депортації та переміщенні українських дітей, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. Орден на арешт також було видано щодо уповноваженого президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

 

Теги: #путін #мус #хан

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