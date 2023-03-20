Данілов: Головним пунктом мирного плану Китаю має бути виведення російських військ із України
Головним пунктом мирного плану Китаю має бути виведення російських військ із території України, вважає секретар РНБО України Олексій Данілов.
"Формула успішної реалізації "Мирного плану" Китаю. Пункт перший і головний - капітуляція або виведення російських окупаційних військ із території України відповідно до норм міжнародного права, Статуту ООН. З метою відновлення суверенітету, незалежності і територіальної цілісності", - написав він у понеділок у твіттері.