Путін їздив у Маріуполь, щоб розвіяти російські страхи перед можливим українським контрнаступом

Президент РФ Володимир Путін відвідав окупований Маріуполь Донецької області 19 березня, імовірно, щоб створити образ невразливості і продовжити спроби представити себе лідером, який бере участь у військових діях, повідомляють у зведенні Інституту вивчення війни (ISW) за 19 березня.

"Кремль, імовірно, обставив перший візит Путіна в окуповану Україну за межами Криму як спонтанну поїздку, щоб представити Путіна як непереможного лідера воєнного часу, який може без побоювань відвідувати зону бойових дій. Путін, імовірно, вибрав для відвідин Маріуполь, тому що це місто, захоплене з травня 2022 року, яке розташоване далеко від лінії фронту, де російські війська та окупаційна влада вже запровадили суворі заходи безпеки", - зазначають аналітики.

Також у ISW вважають, що візит міг бути відповіддю на ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна за участь у воєнних злочинах, пов'язаних із депортацією українських дітей, щонайменше 1000 з яких було вивезено тільки з Маріуполя.

"Візит Путіна до Маріуполя, ймовірно, також був спрямований на те, щоб розвіяти давній і поширений у націоналістичному просторі страх перед можливим українським контрнаступом на півдні України... Оголошення російською окупаційною адміністрацією Мелітополя, а не міста Запоріжжя столицею окупованої Запорізької області, також, імовірно, відображає бажання зняти відчутний страх у націоналістичному та внутрішньому інформаційному просторі, представивши російську окупацію як довгострокову", - ідеться у звіті.