Зеленський: Ордер на арешт Путіна від Міжнародного кримінального суду - поворотний момент

Поява ордера Міжнародного кримінального суду на арешт керівника Росії є поворотним моментом, сказав у відеозверненні в неділю президент України Володимир Зеленський.

"Це поворотний момент, після якого стає безсумнівним, що завершенням агресії з боку Росії буде повний спектр її відповідальності. За кожен удар по Україні, за кожне зруйноване життя, за кожну депортовану дитину. Момент, після якого стає безсумнівним, що завершенням цієї агресії для Росії буде повний спектр її відповідальності", - сказав він.

Зеленський зазначив, що "завершується ще один тиждень нашої оборони проти держави-зла. Ще один тиждень, коли щодня і щоночі російська армія обстрілювала українські міста, села, вбивала наших людей".

"Кам’янське Запорізької області, Берислав Херсонської області, Марганець Дніпропетровської області, Авдіївка, Краматорськ і Костянтинівка Донецької області, Костянтинівка Сумської області… І ще десятки-десятки українських міст і сіл, які зазнали ударів російських терористів за цей тиждень – один тиждень. Мої співчуття всім, хто втратив рідних, своїх близьких…За кожен прояв терору проти українців держава-зло відповідатиме", - сказав президент.