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18:46 17.03.2023

Пєсков про видачу МКС ордера на арешт Путіна: Саму постановку питання вважаємо обурливою і неприйнятною

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Пєсков про видачу МКС ордера на арешт Путіна: Саму постановку питання вважаємо обурливою і неприйнятною

У Кремлі вважають обурливою видачу МКС ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна і вважають такі рішення з точки зору права нікчемними, заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Саму постановку питання ми вважаємо обурливою і неприйнятною", - сказав Пєсков журналістам, коментуючи відповідне рішення МКС.

"Росія, як і ціла низка держав, не визнає юрисдикції цього суду. Відповідно будь-які такі рішення є для РФ з точки зору права нікчемними", - наголосив він.

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін отримав офіційний статус підозрюваного у скоєнні воєнного злочину - незаконної депортації та переміщення українських дітей, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт.

Теги: #мкс #путін #пєсков

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