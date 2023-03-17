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18:14 17.03.2023

Український генпрокурор: Видача ордера на арешт Путіна - це чіткий сигнал світу про те, що російський режим є злочинним

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Український генпрокурор: Видача ордера на арешт Путіна - це чіткий сигнал світу про те, що російський режим є злочинним

Видача Міжнародним кримінальним судом (МКС) ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна за підозрою в незаконній депортації та переміщенні українських дітей - це сигнал усьому світу про те, що російський режим є злочинним, заявляє український генеральний прокурор Андрій Костін.

"Це означає, що з цього моменту і до свого арешту президент Росії та верховний головнокомандувач російських збройних сил як голова терористичної організації боятиметься здійснювати поїздки за межі Росії через імовірність, що його видадуть Міжнародному кримінальному суду. Це означає, що кожен політик, який вважає себе цивілізованим, який дивиться в майбутнє, має тричі подумати перед тим, як мати справу з російським очільником або його спільниками, а тим паче - тиснути руку або сідати за стіл переговорів", - заявив Костін в ефірі національного телемарафону в п'ятницю ввечері.

Він наголосив, що видача ордера на арешт Путіна є "чітким сигналом усьому світу, що російськими режим є злочинним".

"Злочинці мають бути зупинені, ізольовані та притягнуті до відповідальності", - підсумував Костін.

Теги: #мкс #путін

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