У Херсонській області російськими обстрілами пошкоджено і зруйновано 3,7 тис. житлових будинків - голова обладміністрації

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну внаслідок російських обстрілів у Херсонській області пошкоджено або зруйновано понад 5,4 тис. об'єктів, 3,7 тис. із них - це житлові будинки, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Наразі понад 5,4 тис. об'єктів на Херсонщині пошкоджені або зруйновані внаслідок ворожих ударів. Через обстріли найбільше постраждали домівки людей - приватні та багатоквартирні будинки. Це понад 3,7 тис. будівель", - сказав Прокудін в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

При цьому, відповідаючи на запитання щодо суми, яка необхідна для відновлення цих об'єктів, голова обладміністрації сказав: "Щоб виконати поточний і капітальний ремонт і демонтаж, де він потрібен, знадобиться понад 27 млн 389 тис. грн, технічне обстеження пошкоджених об'єктів коштує орієнтовно 100 524 грн".