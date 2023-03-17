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12:01 17.03.2023

У Херсонській області російськими обстрілами пошкоджено і зруйновано 3,7 тис. житлових будинків - голова обладміністрації

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У Херсонській області російськими обстрілами пошкоджено і зруйновано 3,7 тис. житлових будинків - голова обладміністрації

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну внаслідок російських обстрілів у Херсонській області пошкоджено або зруйновано понад 5,4 тис. об'єктів, 3,7 тис. із них - це житлові будинки, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Наразі понад 5,4 тис. об'єктів на Херсонщині пошкоджені або зруйновані внаслідок ворожих ударів. Через обстріли найбільше постраждали домівки людей - приватні та багатоквартирні будинки. Це понад 3,7 тис. будівель", - сказав Прокудін в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

При цьому, відповідаючи на запитання щодо суми, яка необхідна для відновлення цих об'єктів, голова обладміністрації сказав: "Щоб виконати поточний і капітальний ремонт і демонтаж, де він потрібен, знадобиться понад 27 млн 389 тис. грн, технічне обстеження пошкоджених об'єктів коштує орієнтовно 100 524 грн".

Теги: #херсонська_область #прокудін

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