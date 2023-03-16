Глави МЗС України та Китаю обговорили значення принципу територіальної цілісності

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів розмову з міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганем, під час якої вони обговорили значення принципу територіальної цілісності та українську Формулу миру.

"Під час моєї сьогоднішньої розмови з державним радником і міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганем ми обговорили значення принципу територіальної цілісності. Я наголосив на важливості Формули миру Володимира Зеленського для припинення агресії та відновлення справедливого миру в Україні", - написав Кулеба у твіттері.

Зі свого боку китайський телеканал CGTN повідомив, що Цінь Ган заявив під час телефонної розмови з Дмитром Кулебою про те, що Пекін "занепокоєний ескалацією і можливим виходом із-під контролю кризи". Водночас глава МЗС КНР висловив сподівання на те, що всі сторони зможуть зберігати раціональність і стриманість і якомога швидше відновити переговори для політичного врегулювання кризи.

Цінь Ган наголосив, що Китай займає "об'єктивну і справедливу позицію" і прихильний "сприянню мирним переговорам щодо української кризи", а також закликає міжнародну спільноту створити умови для цих переговорів.