Перший епізод справи "Роттердам+" направлено до суду

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерували до суду перший епізод справи "Роттердам+" за обвинуваченням шістьох осіб у заподіянні споживачам електроенергії збитків на понад 19 млрд грн упродовж 2016-2017 рр., повідомляє НАБУ.

У повідомленні НАБУ в телеграм-каналі в середу зазначається, що, за версією слідства, у так звану формулу "Роттердам+", затверджену 2016 року НКРЕКП для розрахунку оптової ринкової ціни на електроенергію, заклали витрати, яких насправді не існувало, а саме - на транспортування вугілля в Україну з порту в Роттердамі.

"Унаслідок використання такої методики обчислення протягом 2016-2017 рр. кінцеві споживачі переплатили понад 19 млрд грн, що підтверджується висновками експертиз", - зазначається в повідомленні.

За інформацією бюро, збитки, завдані через застосування формули у 2018-2019 роках, розслідують в окремому провадженні, матеріали в якому відкриті стороні захисту для ознайомлення.

У НАБУ вважають, що ухвалити таку формулу розрахунку вартості електроенергії НКРЕКП вмовили представники групи приватних теплогенеруючих компаній, які в підсумку й отримали надприбутки.

"Спочатку регулятор не погоджувався, розуміючи абсурдність включення витрат на транспортування у тариф, однак у березні 2016 року зазначену пропозицію підтримав. Як наслідок, відбулося зростання тарифів на електроенергію для промисловості, об'єктів соціальної інфраструктури, підприємців, що призвело до подорожчання товарів і послуг кінцевому споживачеві, зокрема й першої необхідності", - інформують у НАБУ.

Зі свого боку, у пресслужбі ДТЕК нагадали, що Вищий антикорупційний суд України у вересні 2021 року підтвердив законність та обґрунтованість закриття так званої справи "Роттердам+".

"Це рішення підтверджено апеляційною інстанцією та набрало законної сили. У компанії ДТЕК немає жодних підстав сумніватися в об'єктивності та справедливості цього рішення суду. Усі процесуальні строки в рамках цього кримінального провадження давно минули. Ці факти підтверджені судовим рішенням. Законність дій НАБУ і САП скерувати справу до суду викликає обґрунтовані сумніви", - наголошується в повідомленні компанії.

"ДТЕК докладе всіх зусиль для захисту честі та репутації компанії і своїх співробітників. ДТЕК завжди і послідовно підтримував імплементацію в Україні прозорих європейських правил ціноутворення на природний газ, вугілля та електроенергію", - резюмували в пресслужбі.

Як повідомлялося, з квітня 2016 року НКРЕКП почала застосування нового порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни (ОРЦ) на електроенергію, яка впливала на встановлення тарифів на е/е для промислових споживачів (постанова №289 від 3 березня 2016 року). Порядок, зокрема, визначав ціну вугілля за формулою "вартість у порту Роттердам (API2) плюс вартість доставки в Україну".

САП і НАБУ 2019 року повідомили про підозру низці осіб, зокрема ексголові НКРЕКП Дмитру Вовку. З 1 липня 2019 року було запущено нову модель ринку електроенергії, у зв'язку з чим колишні принципи формування цін, зокрема формула "Роттердам+", припинила дію.

Дмитро Вовк зазначав, що уряд своєю постановою від 24 січня 2020 року про формулу ціноутворення на газ для "Нафтогазу України" фактично підтвердив справедливість "Роттердам+". За його словами, формулу в постанові уряду щодо газу побудовано на застосуванні того самого імпортного паритету на рівні "хаб плюс логістика", що й затверджена за його каденції НКРЕКП формула "Роттердам+".